Chiếm đoạt tiền ủng hộ đoàn thiện nguyện đi vùng bị lũ

Thanh HóaĐào Quang Hà, 24 tuổi, bị điều tra việc kêu gọi, tiếp nhận ủng hộ từ thiện vùng lũ Thái Nguyên nhưng chiếm đoạt.

Ngày 21/10, Hà quê Hưng Yên, bị Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.

Hà là chủ kênh fanpage Hà và Việt Nam, đồng thời là thành viên một đoàn thiện nguyện ở Đắk Lắk. Đầu tháng 10, trong quá trình đoàn đi hỗ trợ người dân vùng lũ ở Thái Nguyên, xe chở hàng đã va chạm với một ôtô 5 chỗ trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Đào Quang Hà tại cơ quan công an. Ảnh: Lam Sơn

Nhà chức trách cáo buộc, mặc dù không có mặt tại hiện trường, Hà đã đăng lại video vụ va chạm lên trang facebook cá nhân, thu hút nhiều bình luận tiêu cực hướng về người dân Thanh Hóa.

Thấy nhiều người bày tỏ ý định ủng hộ số tiền 100 triệu đồng mà đoàn thiện nguyện đã đền bù cho chủ xe 5 chỗ, Hà đăng bài kêu gọi đóng góp và công khai tài khoản cá nhân để nhận tiền.

Sau đó, một người dân đã chuyển 43 triệu đồng cho Hà nhưng không muốn công khai danh tính. Lợi dụng điều này, Hà chuyển 40 triệu sang tài khoản khác của mình và chi tiêu, không báo lại với đoàn thiện nguyện. Hiện Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa đoàn thiện nguyện Đắk Lắk và chiếc xe 5 chỗ, đến nay cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã tạm giữ hình sự ba người liên quan. Ngoài Hà, hai người bị bắt trước đó gồm Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi) và Lê Đăng Đức (33 tuổi) với cáo buộc Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Lê Hoàng