Hai quản trị trang 'Beat Thanh Hóa' bị tạm giữ hình sự

Nguyễn Văn Khánh cùng đồng phạm quản trị "Beat Thanh Hóa" và 2 fanpage khác bị cáo buộc đăng tải thông tin sai sự thật nhằm tăng tương tác, kiếm tiền.

Ngày 17/10, Khánh (24 tuổi, quê Nghệ An); Lê Đăng Đức (33 tuổi) bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Khánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn

Trước đó, chiều 11/10, một thành viên trong đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đăk Lăk đã livestream phản ánh chủ ôtô 5 chỗ biển kiểm soát Thanh Hóa đòi bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông. Vụ việc xảy ra trên cao tốc Bắc Nam, đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Video này lan truyền rất nhanh, thu hút sự chú ý của dư luận, nhận nhiều bình luận, chia sẻ, với nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Nhà chức trách cáo buộc, từ nguồn video trên, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò quản lý các fanpage Beat 36 Thanh Hóa, Beat Thanh Hóa và Hóng 36 Thanh Hóa dù "không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải một loạt bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng". Chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, song Khánh được cho là có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của người liên quan.

Hai admin khi làm việc với cơ quan điều tra đã thừa nhận thực hiện loạt bài đăng theo trend, nhằm thu hút chú ý của dư luận để tăng tương tác sau đó nhận viết bài quảng cáo kiếm tiền.

Công an nhận định, hành vi của các nghi can đã "gây hậu quả nghiêm trọng, hạ thấp uy tín, danh dự" của những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Beat 36 Thanh Hóa, Beat Thanh Hóa và Hóng 36 Thanh Hóa hoạt động cách đây nhiều năm, có hàng chục nghìn người theo dõi, tương tác mỗi ngày. Các trang này thường xuyên đăng tải các vụ việc có tính thời sự xảy ra ở Thanh Hóa và nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Lam Sơn