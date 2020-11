'Chiếc xe tốt nhất chỉ quyết định 50% sự sống'

Ngồi trong ôtô có an toàn hay không còn tùy thuộc khá nhiều vào yếu tố ngoại lai.

Đọc các bài viết gần về việc nên đi ôtô hay xe máy tôi thấy có rất nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Là độc giả thường xuyên của diễn đàn Xe/VnExpress, theo dõi hết các bài viết, nên tôi xin mạo muội chia sẻ quan điểm cá nhân về việc này từ bài viết 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi lại xe máy'.

Chọn phương tiện ôtô hay xe máy còn tùy theo kinh tế hay quan điểm của mỗi cá nhân. Với tôi, thì mỗi phương tiện đều có ưu thế khác nhau và tôi không cần nhắc lại nữa. Trong bài viết trên, tác giả cho rằng đi ôtô an toàn hơn 99%. Nhưng theo tôi thì con số này nên là 50%. Lý do là vì số phần trăm còn lại phải chia đều cho các yếu tố giao thông khác, như: kỹ năng của bạn, phương tiện của bạn và tài xế xe tải bên kia đường có lái an toàn không, lái xe container bên trái bạn khi chuyển làn có quan sát kỹ không, chiếc xe tải lớn phía sau bạn có giữ khoảng cách an toàn không, chiếc xe con phía trước có phanh gấp không, hay thậm chí là chiếc xe nào đó ở ngã tư phía trước có vượt đèn đỏ không nữa...

Có muôn vàn yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ sinh tồn khi không may có va chạm giao thông xảy ra và nếu bạn càng có lợi thế thì tỷ lệ càng cao. Trong 50% còn lại thì nếu xe bạn to hơn, xe bạn khung gầm khỏe hơn, xe bạn có tiêu chuẩn chất lượng cao hơn... thì bạn có lợi thế hơn. Vì vậy, lý do người giàu có họ bảo vệ tính mạng của họ trước bằng việc mua xe có tiêu chuẩn, tính năng an toàn cực cao và có lợi thế khi va chạm như khung thép cực bền không bị biến dạng, kính chắn gió nhiều lớp, xe nặng... và lượng tiền mặt họ phải trả cho những thứ đó cũng tăng lên.

Tất nhiên, những người bình dân như tôi và một số bạn vẫn chưa nghĩ đến điều đó vì chúng ta còn đang mải mê kiếm đủ tiền để mua chiếc xe đáp ứng cơ bản nhất nhu cầu của mình.

Xin chúc cho mọi người dù đi phương tiện gì thì luôn về nhà an toàn! Thân!

Độc giả Hao Tran