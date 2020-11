'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đi lại xe máy'

Ngồi trong xe hơi, bạn sẽ an toàn hơn 99% so với đi xe máy, 1% còn lại do thượng đế.

Đọc bài viết "Ân hận khi bán xe hơi", tôi đồng tình với với việc đi xe hơi sẽ an toàn hơn rất nhiều so với đi xe máy. Tôi sử dụng xe hơi đi làm hơn 10 năm nay và từ đó tới nay chưa một lần đầu tôi nghĩ về việc đi lại xe máy. Lý do tôi mua ôtô là sau khi cả gia đình tôi ngày đó suýt nữa gặp tai họa vì một chiếc ôtô đi ẩu. Cách đây hai tuần tôi bị ba bạn đi xe máy (không đội mũ bảo hiểm) mắt để "trên trời" đâm vào xe. Tất nhiên cả nhà tôi vô sự còn ba bạn kia thì trầy xước khắp người vẫn phải xin lỗi tôi vì đi sai. Tôi thấy may mắn vì không sao cho gia đình mình và ba người kia cũng chỉ bị thương nhẹ. Tôi quyết định tha thứ và không bắt đền họ nhưng tôi dám chắc với cách thức đi của ba người đó còn tái diễn thì sẽ không may mắn thêm lần nữa được. Hãy tự bảo vệ mình trước những nguy hiểm ngoài đường trước khi đợi may mắn. Tất cả đều có giá của nó cả. Chúc bạn sớm mua xe lại. Độc giả Vu Manh Tien