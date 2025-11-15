Nghi bạn gái chia tay vì tôi chưa có nhà riêng

Bạn gái từng đề cập vấn đề mua nhà riêng, còn nói là tôi phải ổn định thì cô ấy mới có cảm giác an toàn.

Tôi và người yêu quen nhau hơn hai tháng thì cô ấy chủ động chia tay với lý do là không hợp nhau, không có điểm chung, không cùng tần số. Nhưng trước khi chia tay, chúng tôi vẫn vui vẻ bình thường không mâu thuẫn hay cãi vã gì. Tôi cũng vừa về quê cô ấy chơi, gia đình bên đó rất vui vẻ và đối xử tốt với tôi.

Tôi đang nghi ngờ nguyên nhân chia tay là do tôi chưa có nhà riêng, tài chính chưa đủ đáp ứng cho cô ấy, vì lần đầu tôi gặp ba mẹ bạn gái, ba cô ấy hỏi tôi về nhà cửa. Sau đó khoảng hai tuần, bạn gái cũng hỏi tôi rất kỹ chuyện gia đình, nhà tôi đang ở. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cô ấy hỏi cho biết chứ không nghĩ ngợi nhiều. Bạn gái cũng từng đề cập vấn đề mua nhà riêng, còn nói là tôi phải ổn định thì cô ấy mới có cảm giác an toàn.

Tôi có gặp để hỏi lý do chia tay và nói với bạn gái là "nếu anh có làm gì sai khiến em không hài lòng, em cứ nói ra, anh sẽ sửa đổi và khắc phục". Cô ấy nói là "anh rất tốt, không sai gì cả, anh cứ như vậy là được rồi, không cần phải thay đổi gì, chỉ là chúng ta không hợp nên không thể đi cùng nhau". Lúc yêu tôi yêu hết lòng, dành trọn tình cảm cho cô ấy, không ngờ lại bị chia tay đột ngột như vậy, tôi thật sự rất buồn và hụt hẫng.

Mạnh Đạt