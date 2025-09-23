Mỗi lần tôi nói chuyện cưới, bạn gái bảo phải có nhà mới đồng ý

Sau nhiều lần dùng dằng, em đưa ra nhiều lý do chia tay, tôi muốn níu kéo, liệu có nên không?

Tôi và em cùng quê, ở miền quê lúa nghèo. Nhà tôi có 3 anh em, đều có công việc riêng và không ai theo nghề bố mẹ mặc dù bố mẹ tôi thuộc hàng khá ở quê. Gia đình tôi theo đạo thiên chúa. Bạn gái đã ra trường và có công việc ổn định với mức thu nhập bình thường, bố mẹ em ở quê cũng thuộc hàng khá. Chúng tôi đều có khuyết điểm, tôi bị tai nạn từ nhỏ, thành tật đến giờ, tính tôi vui vẻ nên luôn cố gắng nghĩ mình sẽ khắc phục được. Còn nhược điểm của em, tôi xin phép không nói ở đây.

Chúng tôi yêu nhau từ khi em học năm cuối. Em ra trường cũng là lúc tôi chuyển công tác sang thành phố khác, cách 100 km, hàng tháng tôi gặp em một lần. Chúng tôi có kế hoạch tổ chức đám cưới và tôi sẽ chuyển công tác để được gần em sau khi cưới. Chuyện xảy ra khi mỗi lần nói đến cưới là em lại bảo phải có nhà mới đồng ý làm vợ tôi. Tôi nghĩ vợ chồng ổn định công việc thì mới chọn khu vực để mua nhà sao cho thuận lợi đôi bên. Tôi cũng muốn có thời gian bán đất ở quê để mua nhà.

Em cứ lạnh nhạt với tôi, còn tôi sau giờ hành chính lại làm thêm để tích lũy nên cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với em, mỗi ngày chỉ nói tầm một tiếng trước khi đi ngủ. Cách đây hơn 3 tháng, nhùng nhằng nhiều rồi cũng đến lúc chia tay, em đưa ra những lý do như không cùng đạo, nhà tôi có ba anh em... Tôi chỉ biết im lặng, nhưng sau nửa tháng lại thấy nhớ em, muốn có cơ hội để hàn gắn tình cảm này. Tôi phải làm sao đây?

Hoàng Minh