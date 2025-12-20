Chi trả chế độ cho gần 80.000 người nghỉ việc do tinh gọn bộ máy

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 19/12 cho biết đã giải quyết chế độ cho các trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu theo Nghị định 177 và 178 nhằm tinh gọn bộ máy, nguồn kinh phí do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả, song không công bố số tiền cụ thể.

Công chức Đà Nẵng trong giờ làm việc tại Trung tâm hành chính công, tháng 5/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Nghị định 178/2024 quy định chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ hưu trước tuổi để sắp xếp tổ chức bộ máy. Nghị định 177/2024 áp dụng cho trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ nghỉ việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Theo Nghị định 178, người còn cách tuổi nghỉ hưu tối đa 10 năm trong điều kiện bình thường, tối đa 5 năm ở vùng đặc biệt khó khăn và đủ thời gian đóng BHXH bắt buộc được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm và lương hưu không bị trừ tỷ lệ.

Cán bộ, công chức còn hơn hai năm đến tuổi hưu nhưng không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nếu thôi việc sẽ hưởng bốn chế độ gồm trợ cấp thôi việc; trợ cấp 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng BHXH; bảo lưu thời gian đóng hoặc nhận BHXH một lần; trợ cấp ba tháng lương để tìm việc.

Viên chức và người lao động nghỉ thôi việc được hưởng các chế độ tương tự, riêng chế độ thứ tư là trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả.

Sau sắp xếp, hệ thống chính quyền địa phương hai cấp còn gần 92.000 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và khoảng 199.000 biên chế cấp xã. Bộ Nội vụ ước tính giai đoạn 2025–2027 sẽ có khoảng 100.000 công chức thôi việc do sắp xếp bộ máy, trong đó 85.000 người nghỉ hưu trước tuổi và 15.000 người thôi việc.

Ngành bảo hiểm xã hội dự kiến năm 2025 giải quyết chế độ cho hơn 186.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn một triệu người nhận BHXH một lần; chi trả hơn 773.000 quyết định trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề.