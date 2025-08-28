Chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ vượt 1.500 tỷ USD trong năm 2025

NATO nói toàn bộ nước thành viên sẽ đạt mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng trong năm nay, tổng chi sẽ vượt 1.500 tỷ USD.

Báo cáo do NATO công bố hôm 27/8 cho thấy hơn 10 quốc gia trong tổng số 32 thành viên của khối chưa đạt mức chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm ngoái, không đáp ứng được mục tiêu mà tổ chức này đặt ra hồi năm 2014.

Dù vậy, NATO cho biết toàn bộ nước thành viên sẽ hoàn thành mục tiêu trên trong năm nay, đưa tổng chi tiêu của khối vượt mức 1.500 tỷ USD. Trong đó, 7 nước sẽ đạt mức tối thiểu 2% và một số quốc gia vượt ngưỡng. Ba Lan, Litva và Latvia là những thành viên chi nhiều nhất cho quốc phòng xét trên tỷ lệ % GPD, lần lượt ở mức 4,48%, 4% và 3,73%.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hoan nghênh các nước tăng chi tiêu quốc phòng, song cho rằng điều quan trọng là phải biến số tiền bổ sung thành năng lực thực tế. "Bản thân đồng tiền không thể mang lại an ninh. Khả năng răn đe không đến từ con số 5%, mà từ năng lực chống lại các đối thủ tiềm năng", ông cho biết.

Cuộc tập trận Dynamic Mariner của NATO ở vịnh Cadiz, ngoài khơi Tây Ban Nha hồi tháng 3. Ảnh: AFP

Dưới sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các lãnh đạo NATO hồi tháng 6 nhất trí sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong một thập kỷ tới. Lãnh đạo Mỹ muốn các đồng minh cam kết chi 5% GDP cho mục đích liên quan đến an ninh, được cho là điều kiện để đảm bảo Washington không bỏ rơi NATO.

Con số này được các lãnh đạo của khối nhất trí chia thành hai hạng mục, gồm 3,5% GDP cho chi tiêu quốc phòng cốt lõi và 1,5% cho các lĩnh vực khác, như cơ sở hạ tầng và an ninh mạng.

Báo cáo của NATO cho thấy Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất nếu tính trên số tiền thực tế, nhưng con số này chỉ tương đương 3,22% GDP.

Nhiều quốc gia NATO đã tăng mạnh chi tiêu quân sự sau khi xung đột Ukraine bùng phát, do lo ngại kịch bản Nga tấn công thành viên của khối sau khi chiến sự kết thúc.

Mỹ, chỗ dựa an ninh của châu Âu từ sau Thế chiến II, muốn châu lục này gánh trách nhiệm lớn hơn trong nỗ lực phòng thủ. Lầu Năm Góc đang đánh giá lại hoạt động quân sự của Mỹ trên toàn thế giới, cảnh báo có thể xem xét thu hẹp quy mô lực lượng ở châu Âu.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)