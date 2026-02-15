Bộ Quốc phòng tuyển gần 3.900 học viên hệ dân sự

15 trường thuộc Bộ Quốc phòng tuyển hơn 3.880 sinh viên, học viên hệ dân sự từ bậc cử nhân đến tiến sĩ.

Trong đó, Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2026 được giao tuyển 880 chỉ tiêu hệ dân sự - đông nhất. Số này tăng 125 so với năm ngoái, theo quyết định của Tổng Tham mưu trưởng, hồi đầu tuần. Học viện Quân y tuyển hệ này nhiều thứ hai với 600 học viên, giảm 30 người.

Tuyển hệ dân sự ít nhất là Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam với hai chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.

Về ngành đào tạo, các trường quân đội tuyển sinh đa dạng từ khối ngành công nghệ - kỹ thuật, y dược, đến tài chính ngân hàng, ngôn ngữ.

Chỉ tiêu hệ dân sự 15 trường quân đội năm 2026 như sau:

Từ năm 2002, các trường quân đội được tuyển sinh hệ dân sự nhưng đến năm 2017-2021 thì dừng theo nghị quyết 19, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng cộng, các trường đã tuyển và đào tạo hơn 93.000 học viên hệ này. Từ năm ngoái, các trường được tuyển sinh trở lại để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

So với hệ quân sự, thí sinh đăng ký hệ dân sự các trường quân đội không cần trải qua sơ tuyển, không được sắp xếp việc làm, nơi công tác khi ra trường.

Năm ngoái, học phí hệ này ở nhiều trường không quá hai triệu đồng một tháng.

Học viện Khoa học quân sự đón học viên nhập học năm 2025. Ảnh: Hiếu Hùng

Dương Tâm