Chi tiết VinFast VF e34 - ôtô điện đầu tiên của người Việt

Dung lượng pin hiển thị trên màn hình trung tâm. VinFast trang bị hệ thống trợ lý ảo Vivi cho VF e34 với câu lệnh "Hey VinFast".

Hệ thống trợ lý ảo trên xe cho phép người dùng hỏi, đáp, điều khiển chức năng trong xe qua giọng nói. Vivi theo dõi và ghi nhớ hồ sơ người lái; an ninh, an toàn; tiện ích gia đình và văn phòng; mua sắm các sản phẩm và dịch vụ; cập nhật phần mềm từ xa; dịch vụ về xe. Ngoài ra, Vivi có thể can thiệp chỉnh nhiệt độ điều hòa, mức quạt gió... Phần mềm trên xe cập nhật các tính năng mới miễn phí, từ xa.