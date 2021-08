Ôtô điện VinFast VF e34 xuất hiện 'bằng da bằng thịt'

Mẫu xe điện cỡ nhỏ lần đầu tiên cho thấy toàn bộ thiết kế ngoại thất trong ảnh chụp thực tế.

Chiều nay, hãng xe Việt giới thiệu thiết kế của chiếc ôtô điện bằng ảnh chụp xe lăn bánh thực tế trên đường trong khuôn viên nhà máy tại Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên VF e34 xuất hiện "bằng da bằng thịt" không che đậy. Trước đó, hồi tháng 5, lần đầu tiên mẫu xe điện lăn bánh trên đường nhưng được dán nguỵ trang kín mít. Mới đây, nhiều người cũng chụp ảnh e34 tại một cửa khẩu chuẩn bị xuất sang nước ngoài để thử nghiệm và vẫn với lớp băng dính che thiết kế.

Mẫu xe lộ diện có màu xanh ngọc, một trong số 8 màu sắc tùy chọn.

Mẫu xe giới thiệu chính thức mang màu xanh ngọc, một trong 8 màu tuỳ chọn. VF e34 sở hữu kiểu lưới tản nhiệt dạng kín - đặc trưng của dòng xe điện do không cần làm mát động cơ đốt trong. Đèn pha vuốt thuôn và nằm ngang. La-zăng loại năm chấu kép.

Về cơ bản thiết kế này giống hệt hình ảnh 3D trước đây. Hãng chưa giới thiệu ảnh thực tế nội thất của VF e34 nên chưa rõ có thay đổi gì so với đồ hoạ hay không.

Thuộc phân khúc C, mẫu CUV của VinFast có chiều dài 4.300 mm, rộng 1.793 mm và cao 1.613 mm. Trục cơ sở dài 2.611 mm. Những con số này nhỏ hơn tương đối so với các xe cỡ C như Honda CR-V và Mazda CX-5, tương đương các xe cỡ B. Tuy vậy, lợi thế của xe điện là ít chi tiết nên không gian nội thất rộng rãi. Vì vậy, người dùng có thể kỳ vọng không gian của VF e34 vẫn đủ rộng rãi như các xe cỡ C.

VF e34 sạc điện tại một trụ sạc của hãng.

VF e34 chỉ có một phiên bản chạy điện, công suất 110 kW (150 mã lực), mô-men xoắn 242 Nm. Tầm di chuyển 300 km sau mỗi lần sạc đầy, với chế độ sạc nhanh 15 phút, có thể đi quãng đường 180 km. Xe bảo hành 10 năm.

Giá bán lẻ của mẫu xe điện là 690 triệu đồng không kèm pin. Phí thuê pin cố định là 1,45 triệu mỗi tháng cộng 998 đồng mỗi km nếu đi nhiều hơn 1.400 km mỗi tháng. Hiện VinFast áp dụng chính sách tặng 100% lệ phí trước bạ với khách hàng đặt cọc 50 triệu đồng trước 15/9.

Đuôi xe vuốt dốc. Ngoài viền đen ở vòm bánh xe, nẹp lườn, hông xe còn được táp thêm hai dải nhựa đen ở cánh cửa để tăng vẻ khoẻ khoắn. Cách làm này được nhiều hãng áp dụng, ví như Hyundai i10.

Mỹ Anh

Ảnh: VinFast