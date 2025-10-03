Chỉ số acid uric bao nhiêu cảnh báo bệnh gout?

Nồng độ acid uric vượt quá 7,0 mg/dL ở nam, 6,0 mg/dL ở nữ có nguy cơ tích tụ tinh thể urat trong khớp, gây các triệu chứng bệnh gout.

Purin là những chất hóa học có sẵn trong cơ thể cũng như trong một số loại thực phẩm. Cơ thể phân hủy purin sẽ sản sinh ra chất thải là acid uric. Thận lọc nó từ máu và thải ra ngoài qua nước tiểu. Nồng độ acid uric bình thường ở nam giới là 2,5-7,0 miligam trên decilit (mg/dL) và ở nữ giới là 1,5-6,0 mg/dL. Nồng độ thấp rất ít gặp nhưng nồng độ cao có thể dẫn đến bệnh gout, bệnh thận cùng các vấn đề sức khỏe khác. Người mắc bệnh gout do quá trình tổng hợp purin nội sinh làm tăng acid uric quá mức.

Để đo chỉ số acid uric trong máu, người bệnh cần làm xét nghiệm định lượng acid uric. Lưu ý nhịn ăn trong khoảng 4-8 tiếng, không sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng, các chất kích thích hoặc đồ uống có cồn.

Các mức độ chỉ số acid uric

Mức độ 1: Nồng độ acid uric trong máu < 6,5 mg/dl (< 380 μmol/lít) là bình thường, an toàn.

Mức độ 2: Nồng độ acid uric trong máu 6,5-7,2mg/dl (380-420 μmol/lít) là mức có thể chấp nhận.

Mức độ 3 và 4: Nồng độ acid uric trong máu lần lượt là 7,2 -8,2mg/dl (420-480 μmol/lít) và 8,2-10 mg/dl (480-580 μmol/lít) có thể xuất hiện một vài dấu hiệu của những cơn gout cấp, tần suất tăng lên khi chỉ số acid uric cao.

Mức độ 5 và 6: Nồng độ acid uric trong máu 10-12 mg/dl (580-700 μmol/lít) và > 12 mg/dl (> 700 μmol/lít) thường gặp ở giai đoạn gout mạn tính, khi đã xuất hiện các hạt tophi dưới da.

Các triệu chứng của bệnh gout do nồng độ acid uric cao có thể gây ra bao gồm đau hoặc sưng khớp, khớp có cảm giác nóng khi chạm vào, da xung quanh khớp bóng, đổi màu.

Nguyên nhân tăng acid uric máu

Nguyên nhân gây tăng acid uric máu không phải lúc nào cũng rõ ràng. Tuy nhiên, các yếu tố di truyền và môi trường như chế độ ăn uống và tình trạng sức khỏe, có thể đóng một vai trò nhất định.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm:

Uống rượu.

Bệnh tiểu đường.

Chế độ ăn nhiều thực phẩm và đồ uống chứa hoặc làm tăng purin như thịt đỏ, thịt nội tạng và động vật có vỏ.

Tác dụng phụ khi sử dụng thuốc lợi tiểu.

Chế độ ăn nhiều fructose, có trong nước ngọt và hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Các tình trạng gây ra sự thay đổi nhanh chóng của tế bào chẳng hạn ung thư máu, bệnh vẩy nến và một số loại thiếu máu.

Một số loại thuốc ức chế miễn dịch.

Phòng ngừa acid uric cao

Chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm giàu purin, ăn nhiều rau xanh và trái cây.

Uống đủ nước giúp thận đào thải acid uric hiệu quả.

Duy trì cân nặng hợp lý.

Hạn chế rượu bia.

Tập thể dục thường xuyên.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm cũng như điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today)