Chi Pu đu dây, nhào lộn trên sân khấu

Chi Pu treo mình, nhào lộn trên không trung khi trình diễn trong chương trình phát tối 14/7.

Chương trình do Jamezz Nguyễn đạo diễn, được dàn dựng với hai chủ đề đối lập là thiên thần và ác quỷ. Chi Pu nói cô muốn lột tả hai con người bên trong: một luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp và một bị ảnh hưởng bởi những bình luận trái chiều của khán giả.

Chi Pu nhào lộn trên sân khấu. Ảnh: GOM.

Ở phong cách ác quỷ, cô diện trang phục đen, cắt xẻ táo bạo và trình diễn nhiều tiết mục như So Far, My New Swag... Đặc biệt, trên nền nhạc My New Swag, Chi Pu cùng vũ đoàn trình diễn vũ đạo mạnh. Gần cuối, cô treo mình trên không trung, thực hiện loạt động tác đá chân, lộn nhào. Để hoàn thành tiết mục, cô phải luyện tập trong một tháng, tay chân bầm dập.

Chi Pu nhảy bài My New Swag Trích đoạn tiết mục "My New Swag". Video: Youtube.

Ở phong cách thiên thần, cô diện trang phục tông màu sáng và trình diễn Angel War, Cung đàn vỡ đôi... Trên Youtube, người hâm mộ bình luận: "Chị ấy trông quá tuyệt vời", "Đoạn sáo trong phần trình diễn Cung đàn vỡ đôi hay quá còn Chi Pu xinh đẹp như Hằng Nga", "Chi Pu quá hợp với tạo hình công chúa này"....

Chi Pu - Cung đàn vỡ đôi Chi Pu trình diễn "Cung đàn vỡ đôi". Video: Youtube.

The Greatest Show là chương trình phát hành online do Chi Pu và êkíp sản xuất. Show đầu phát tối 17/5 trên kênh Youtube của ca sĩ. Ngoài cover những bài hát cũ, cô kể chuyện tình yêu, gia đình và kỷ niệm nghề.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993. Cô được biết đến sau khi vào top 20 cuộc thi Miss Teen Vietnam 2009. Cô từng tham gia nhiều phim như Thần tượng (2013), Hương ga (2014), Chung cư ma (2014), Yêu (2015), Vệ sĩ Sài Gòn (2016), Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai (2016), Chị chị em em (2019)...

Tháng 10/2017, Chi Pu gây chú ý khi tuyên bố lấn sân ca hát. Cô phát hành loạt MV: Từ hôm nay, Cho ta gần hơn, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Có nên dừng lại, Anh ơi ở lại, Cung đàn vỡ đôi.

Hiểu Nhân