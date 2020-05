Chi Pu từng ghen tuông, cư xử thô bạo với người yêu cũ

The The Greatest Show là chương trình phát hành online do Chi Pu và êkíp sản xuất. Show đầu phát tối 17/5 trên kênh Youtube của ca sĩ. Ngoài cover những bài hát cũ, cô kể chuyện bản thân về tình yêu, gia đình và kỷ niệm nghề.

Vân An (video: The Greatest Show)