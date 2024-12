Chi Pu diễn show đón năm mới ở Trung Quốc

Ca sĩ Chi Pu hát tiếng Việt bên cạnh các sao Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan ở chương trình chào 2025 của kênh China Dragon TV.

Chi Pu thể hiện tiết mục City City Go, cải biên ca khúc APT. của Rosé và Bruno Mars. Những người diễn chung với cô gồm ca sĩ Thái Lan Nine (Kornchid Boonsathitpakdee), Lý Tử Đình (ca sĩ người Thái gốc Hoa), Mika Hashizume (ca sĩ người Mỹ gốc Nhật), Caelan Moriarty (người Mỹ gốc Nhật), Yan An (ca sĩ Trung Quốc hoạt động tại Hàn Quốc).

City City Go giai điệu vui tươi, nói về tình yêu đôi lứa, tinh thần lạc quan, tương lai tươi sáng. Tiết mục nhận hàng nghìn bình luận vui nhộn, âm nhạc bắt tai.

Chi Pu diễn ở show đón năm mới ở Trung Quốc Bài hát "City City Go". Video: China Dragon TV

Chương trình chào 2025 của China Dragon TV - trực thuộc Đài Phát thanh, Truyền hình Thượng Hải - phát trực tiếp đến giao thừa, với sáu người dẫn chương trình. Gala gồm khoảng 50 tiết mục, còn có sự tham gia của diva Lâm Ức Liên, Trần Đô Linh, Mao Bất Dịch, Trương Lăng Hách, Giả Nãi Lượng, Hoàng Cảnh Du, Vu Thích.

Gala chủ đề "Siêu thành phố 2025, để điều tốt đẹp hơn diễn ra". Sân khấu xây dựng theo hướng công nghệ cao, nhiều vũ công hóa trang robot.

Trang phục biểu diễn của Chi Pu. Ảnh: Weibo/Chi Pu

Ngoài hướng đến sự hiện đại, trẻ trung, chương trình tạo hoài niệm khi có phần tưởng nhớ cố nhà văn Quỳnh Dao. Ban tổ chức mời một số diễn viên từng đóng phim chuyển thể tiểu thuyết của bà tham gia, như Trần Đức Dung, Tiêu Tường, Kim Minh, Du Tiểu Phàm. Họ hát một số bản nhạc phim Quỳnh Dao.

Tiêu Tường, Trần Đức Dung hát nhạc phim Quỳnh Dao Dàn sao hát nhạc phim Quỳnh Dao. Video: China Dragon TV

Chi Pu lần đầu tham gia chương trình giải trí của Trung Quốc năm 2022, với show Đạp gió. Theo Mango TV, cô vượt qua rào cản về ngôn ngữ, trở thành một trong thí sinh nổi bật nhất chương trình. Bà Trương Ngạn Hồng - trưởng ban thư ký Quỹ Thiếu niên nhi đồng Trung Quốc - từng nhận xét Chi Pu vượt qua thử thách về thời gian và không gian, tỏa sáng nhờ sự tự tin, trí tuệ và lòng dũng cảm. Hai năm qua, người đẹp tham gia nhiều show truyền hình về âm nhạc, du lịch đồng thời chụp hình thời trang, quảng cáo ở Trung Quốc.

Như Anh