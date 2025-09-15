Chi phí sửa chữa iPhone 17 cao nhất 799 USD

Apple công bố chi phí sửa chữa ngoài bảo hành của bốn phiên bản iPhone 17, với hư hỏng phổ biến như thay màn hình 329 USD, thay kính mặt lưng 159 USD.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max tại lễ ra mắt ở Apple Park. Ảnh: Tuấn Hưng

Việc công bố giá sửa chữa iPhone 17 của Apple nhắc người dùng rằng chi phí này là một phần quan trọng khi chọn mua thiết bị phù hợp với khả năng. Trong đó, giá sửa iPhone 17 bản tiêu chuẩn không tăng so với thế hệ trước. Đắt nhất là iPhone 17 Pro Max với mức tối đa 799 USD (20 triệu đồng) nếu hư hỏng nặng.

Khi thời gian sử dụng điện thoại ngày càng dài, việc tính toán chi phí tiềm năng cho các trục trặc hoặc thay pin rất cần thiết. Bên cạnh cửa hàng Apple và các đại lý được ủy quyền, người dùng có thể đem máy đến cửa hàng bên thứ ba để sửa với giá rẻ hơn, nhưng không đảm bảo về linh kiện và kỹ thuật.

Bảng giá sửa chữa thế hệ iPhone 17:

Apple khuyến khích người dùng mua gói AppleCare+ với giá 11,99 USD/tháng, 119,99 USD/năm cho iPhone 17 và 13,99 USD/tháng, 139,99 USD/năm cho các mẫu iPhone 17 Pro và iPhone Air. Họ sẽ được thay pin miễn phí khi tình trạng pin xuống dưới 80%, trong khi phí sửa chữa, thay linh kiện rẻ hơn, từ 29 đến 99 USD, thấp hơn nhiều mức ngoài bảo hành mà Apple công bố.

Bộ bốn iPhone mới ra mắt ngày 9/9 có nhiều sự thay đổi về phần cứng. Điển hình là sự xuất hiện của iPhone Air với số đo 5,6 mm, là điện thoại mỏng nhất từ trước đến nay của Apple mỏng hơn mức 5,8 mm của Galaxy S25 Edge. Khung máy làm bằng titan với lớp hoàn thiện bóng, lớp phủ Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước và chống nứt trên cả hai mặt của thiết bị. Bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max thay đổi mạnh ở ngoại hình với cụm camera lớn, sử dụng vỏ nhôm với khả năng tản nhiệt tốt hơn, còn iPhone 17 giữ ngoại hình của thế hệ trước, nhưng nâng cấp ở màn hình lên 120 Hz, chip xử lý Apple A19.

iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone Air đang được cho đặt hàng trước và sẽ tới tay người dùng tại Việt Nam từ ngày 19/9.

Huy Đức (theo Apple Insider, PhoneArena)