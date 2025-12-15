Chi phí sinh hoạt ở 5 bang đông du học sinh Việt nhất Australia

Sinh viên cần khoảng 1.500-4.200 AUD (26-73 triệu đồng) sinh hoạt phí mỗi tháng, khi theo học ở New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia và Western Australia.

1. New South Wales

New South Wales nằm trong nhóm bang đắt đỏ nhất Australia, đặc biệt ở trung tâm và quanh Sydney. Đây này là nơi tập trung của nhiều trường lớn, như Đại học Sydney, New South Wales Sydney, Macquarie.... Trong đó, Đại học Sydney là ngôi trường có lịch sử lâu đời và quy mô lớn nhất.

Theo The Emigration Group, sinh hoạt phí mỗi tháng tại New South Wales khoảng 3.450 AUD (60 triệu đồng). Trong đó, tiền thuê căn hộ một phòng ngủ hàng tháng rơi vào 2.300-2.900 AUD. Mua sắm tạp hóa và phí tiện ích (điện, ga, điện thoại) đều tốn khoảng 300 AUD.

Ước tính của Đại học New South Wales gần đây cho thấy du học sinh tại Sydney phải trả chi phí sinh hoạt trung bình 500-1.300 AUD/tuần.

Tính tới tháng 9, gần 12.500 sinh viên Việt Nam đang ở bang này, theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Australia.

2. Victoria

Thủ phủ của bang là Melbourne, thành phố nổi tiếng với loạt đại học như Đại học Swinburne, La Trobe, RMIT hay Monash,... Chi phí sinh hoạt ở Melbourne thấp hơn ở Sydney, nhưng cũng thuộc nhóm cao.

Dữ liệu của chính quyền bang Victoria cho thấy trung bình tiền thuê nhà mỗi tuần ở bang này là khoảng 470-570 AUD, tùy theo du học sinh ở chung (rẻ nhất), ở riêng căn hộ 1 phòng ngủ (đắt nhất), hay ở nhà do trường quản lý.

Nếu tính thêm những chi phí khác như điện, nước, thực phẩm, đi lại và điện thoại, tổng sinh hoạt phí của du học sinh rơi vào khoảng 2.300-3.000 AUD/tháng (40-53 triệu đồng).

Gần 15.000 sinh viên Việt Nam đang lưu trú tại đây, đông nhất trong số các bang. Victoria và New South Wales cũng là hai bang duy nhất có số du học sinh Việt hơn 10.000.

Khuôn viên Đại học La Trobe, Australia. Ảnh: La Trobe University Fanpage

3. Queensland

Thủ phủ của bang - Brisbane, là nơi đặt trụ sở của các Đại học Queensland, Griffith, Bond. Mức sống ở đây nhìn chung dễ chịu hơn Sydney hay Melbourne.

Theo Griffith College, giá thuê nhà ở Brisbane chỉ bằng khoảng một nửa ở Sydney, phổ biến ở mức 150-600 USD/tuần, tùy vào loại hình (ở trong khuôn viên trường, homestay, ở chung nhà thuê ngoài,...).

Còn với các khoản như thực phẩm, bảo hiểm, sách vở, hay giải trí, mức 400-750 USD/tuần là có thể sống thoải mái.

Khoảng 2.800 người Việt đang du học tại đây.

4. South Australia

Adelaide, thành phố thủ đô của bang này, tập hợp các trường như Đại học South Australia, Flinders, hay Adelaide.

Thành phố này có mức sống dễ chịu hơn nhiều thủ phủ của các bang khác, điển hình như giá nhà chỉ khoảng một nửa so với Sydney, theo Study Adelaide.

Trang chủ University of Adelaide ước tính sinh viên nước ngoài cần 300-600 AUD/tuần để thuê nhà trong thành phố. Các khoản khác, gồm thực phẩm, điện, nước, internet,... cũng ở mức thấp trong số các thành phố, từ 200-400 AUD/tuần.

Theo Bộ Giáo dục nước này, South Australia là bang đông du học sinh Việt thứ ba, với 3.000 người.

5. Western Australia

Thủ phủ của bang này là Perth, được đánh giá có chi phí sống dễ chịu. Một số trường ở đây là Đại học Western Australia, Curtin, Edith Cowan,...

Trang Study Perth tính toán số tiền thuê nhà của du học sinh rơi vào khoảng 170-700 AUD/tuần, rẻ nhất là ở ký túc xá trong khuôn viên trường. Các khoản tiện ích, thực phẩm, đi lại,... tiêu tốn hơn 200 AUD/tuần.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Australia, tính tới tháng 9, nước này có tổng cộng hơn 820.000 du học sinh. Số người Việt là khoảng 36.000. Trung bình học phí của sinh viên quốc tế tại Australia dao động 20.000-50.000 AUD (350-870 triệu đồng) mỗi năm.

Khánh Linh