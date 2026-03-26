Vì sao nhiều người Việt chuộng tính tiền quét mã QR hơn máy POS?

Tôi đi đổ xăng, hàng dài người đang xếp hàng chờ đến lượt. Một thanh niên liền phía trước tôi đổ xăng xong và lấy điện thoại ra thanh toán.

Trong lòng tôi đang khó chịu vì phải chờ lâu, lại còn phải chờ quét mã QR thật phiền phức. Nhưng tôi đã lầm.

Khi nhân viên cây xăng đưa máy POS ra, thanh niên này liền chìa chiếc điện thoại ra chạm vào máy POS. Việc thanh toán đã thành công tức thì. Lần khác, trong cửa hàng tiện lợi, một người khác chỉ cần đưa tay chạm chiếc đồng hồ thông minh vào máy POS thì đã thanh toán thành công.

Điều này làm tôi suy nghĩ về tốc độ thanh toán không tiền mặt. Rõ ràng hình thức này nhanh, gọn hơn quét mã QR.

Nhưng sau khi trao đổi với một người bạn làm trong lĩnh vực tài chính, tôi ngộ ra một điều: Nhiều người vẫn nghĩ đơn giản là vì tiện mở điện thoại lên, quét cái là xong. Nhưng có một điểm khác biệt quan trọng hơn mà ít ai để ý là bản chất của hai kiểu thanh toán này không giống nhau.

Quét mã QR, trong rất nhiều trường hợp, thực chất chỉ là một giao dịch chuyển tiền. Nghĩa là bạn chủ động gửi tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản người bán.

Khi đã xác nhận chuyển, ngân hàng mặc định hiểu rằng bạn đã đồng ý và chịu trách nhiệm với giao dịch đó. Nếu có vấn đề phát sinh sau này, việc xử lý thường phức tạp vì đây không phải là giao dịch mua bán có trung gian bảo vệ, mà là chuyển tiền trực tiếp giữa hai bên.

Trong khi đó, thanh toán bằng máy POS (chạm thẻ, thanh toán một chạm) lại được xem là giao dịch thanh toán dịch vụ hoặc sản phẩm. Điều này tạo ra một lớp bảo vệ, nếu sau này phát hiện hàng hóa có vấn đề (ví dụ hàng giả, hàng kém chất lượng), người mua có thể làm việc với ngân hàng để khiếu nại hoặc yêu cầu hoàn tiền theo cơ chế thanh toán.

Nói dễ hiểu hơn, khi bạn mua hàng trên một sàn thương mại điện tử, nếu thanh toán qua hệ thống (như quẹt thẻ), bạn thường có cơ chế bảo vệ. Nhưng nếu bạn đi mua hàng bên ngoài, chuyển khoản trực tiếp cho người bán, thì gần như bạn tự chịu trách nhiệm cho quyết định đó.

Thanh Lương