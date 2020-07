Chỉ một người trên xe khách lật thắt dây an toàn

Xe khách chở 40 cựu học sinh đi tham quan kỷ niệm 30 năm ra trường đã bị lật ở đường Hồ Chí Minh khiến 15 người tử vong, ngày 26/7. Theo chị Hoà, người ngồi ghế thứ ba từ trên xuống phía sau tài xế thì trên xe chỉ có một người thắt dây an toàn và ông này bị thương nhẹ. Trực tiếp đến hiện trường, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia cũng xác nhận trên xe chỉ có một khách thắt dây an toàn.