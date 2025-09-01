Chi hàng nghìn USD thay huyết tương để 'trường sinh bất lão'

MỹMột trung tâm y tế trong khu mua sắm cao cấp ở New Jersey cung cấp dịch vụ trao đổi huyết tương với giá 8.000 USD (khoảng 200 triệu đồng) mỗi lần, hứa hẹn giúp khách hàng sống lâu hơn, dù chưa có bằng chứng khoa học.

Tại các trung tâm thương mại, người ta có thể mua gần như mọi thứ: trang sức đắt tiền, một chiếc xe hơi mới, và giờ đây, bạn thậm chí có thể mua được một cuộc sống dài hơn.

Aesura Health, một trung tâm mua sắm cao cấp ở thành phố Hackensack, New Jersey, gần đây bắt đầu cung cấp dịch vụ thay huyết tương trị liệu như một hình thức "y học kéo dài tuổi thọ".

Được sử dụng trong nhiều thập kỷ để điều trị các bệnh tự miễn hoặc viêm nhiễm, thay huyết tương (plasma exchange) đang được tái sử dụng như một phương pháp mới để có thể loại bỏ nấm mốc, kim loại nặng, thậm chí cả vi nhựa khỏi cơ thể. Huyết tương cũ sau đó được thay thế bằng các chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe, giảm viêm và có thể kéo dài tuổi thọ.

Khách hàng của Aesura Health chi 8.000 USD cho mỗi buổi, hoặc 28.000 USD cho một liệu trình gồm bốn buổi trao đổi huyết tương, nhằm làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: NJ Advance

Nỗ lực làm chậm quá trình lão hóa trên không hề rẻ, với chi phí 8.000 USD (hơn 200 triệu đồng) cho một lần điều trị, hoặc gói ưu đãi 28.000 USD cho 4 lần. Tuy nhiên, liệu pháp này chưa được khoa học chứng minh là có hiệu quả.

"Chúng tôi không thể đưa ra tuyên bố khoa học nhưng đã thấy một số kết quả tốt", tiến sĩ Jijoe Joseph, đồng sáng lập và sở hữu Aesura Health, cho biết. Cơ sở này tự nhận là trung tâm y tế đầu tiên và duy nhất ở New Jersey cung cấp dịch vụ thay huyết tương vì mục đích kéo dài tuổi thọ.

Đây là xu hướng mới nhất trong trào lưu "hack tuổi sinh học" (biohacking). Theo từ điển Merriam Webster, biohacking là việc sử dụng các phương pháp trị liệu và thuốc khác nhau để làm chậm lão hóa, kéo dài sự sống, giảm tuổi sinh học. Các phương pháp này thường nằm ngoài nghiên cứu khoa học, y khoa truyền thống.

Những người theo trào lưu biohacking thường sử dụng công nghệ đắt đỏ, tiên tiến để tối ưu hóa sức khỏe. Doanh nhân Bryan Johnson đã sử dụng quy trình đó để tiêm huyết tương của con trai mình vào cơ thể trong hành trình tìm kiếm sự bất tử. Diễn viên Orlando Bloom cũng tin rằng phương pháp này giúp anh cải thiện tinh thần. Anh cũng đầu tư vào Next Health, một chuỗi trung tâm chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ trên với giá 10.000 USD mỗi lần.

Theo Cleveland Clinic, dù còn tương đối mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thay huyết tương từ lâu đã là một thủ thuật y tế phổ biến được dùng để điều trị các rối loạn máu và thần kinh.

Trong quy trình, máu được rút ra từ cơ thể qua đường tĩnh mạch vào một máy chuyên dụng có máy ly tâm nhỏ. Máy này sẽ quay máu ở tốc độ cao để tách các tế bào hồng cầu ra khỏi huyết tương. Sau đó, máy sẽ hút huyết tương vào một túi riêng và đưa các tế bào hồng cầu trở lại cơ thể cùng một chất lỏng thay thế.

Một số cơ sở truyền cho bệnh nhân huyết tương trẻ được thu thập từ những người hiến máu trẻ tuổi. Tuy nhiên, Aesura Health thay thế huyết tương bằng các chất như albumin (một loại protein dùng để điều trị giảm thể tích máu), dung dịch muối thông thường và một chất gọi là Plasma-Lyte để bổ sung điện giải.

Huyết tương cũ, có thể chứa các kháng thể bất thường hoặc chất có hại gây viêm, thường được xử lý như chất thải y tế. Ngoài ra, bệnh nhân có thể chọn đông lạnh huyết tương của chính mình để sử dụng trong các thủ thuật tương lai nhằm điều trị đau mạn tính, các vấn đề về khớp và cả rụng tóc.

"Trong lần đầu tiên, bạn sẽ thấy huyết tương này đặc, đục, trông rất giống mủ. Sau đó, qua các chu kỳ lọc khác nhau, nó bắt đầu trong hơn", tiến sĩ Nancy Nguyen, đồng sáng lập Aesura Health, mô tả.

Các công ty bảo hiểm thường coi trao đổi huyết tương là phương pháp đã được chứng minh và cần thiết về mặt y tế để kiểm soát nhiều tình trạng như hội chứng Guillain-Barré, đa xơ cứng, đau tủy và một số trường hợp thải ghép thận.

"Đối với những bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch hoạt động quá mức, phương pháp trao đổi huyết tương trị liệu có thể giúp bệnh nhân giảm bớt các triệu chứng cấp tính", bác sĩ huyết học, ung thư Ankit Shah, giáo sư y khoa tại trường Y Rutgers New Jersey, cho biết.

Tuy nhiên, dịch vụ này chưa được bảo hiểm chi trả cho mục đích chống lão hóa. Mặc dù Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) không quy định lựa chọn của bác sĩ khi cung cấp phương pháp điều trị, việc dùng nó để kéo dài tuổi thọ được coi là "sử dụng ngoài chỉ định", dù không bất hợp pháp.

"Chưa có bằng chứng nào cho thấy phương pháp này có thể phòng ngừa bệnh tật trong tương lai hay ngăn chặn quá trình lão hóa", ông Shah cho biết.

Nghiên cứu về lợi ích chống lão hóa của trao đổi huyết tương vẫn còn ở giai đoạn đầu. Một nghiên cứu nhỏ với 42 người được công bố vào tháng 5 năm nay cho thấy những người tham gia đã cải thiện đáng kể các dấu hiệu tuổi sinh học. Tuy nhiên, vẫn cần có những nghiên cứu sâu hơn.

Việc thay huyết tương có thể loại bỏ vi nhựa khỏi cơ thể hay không cũng chưa được chứng minh. Ngoài ra, dù quy trình tương đối an toàn, "vẫn có một số rủi ro và bệnh nhân cần được biết về chúng", bác sĩ Shah cảnh báo.

Theo Cleveland Clinic, một số bệnh nhân có thể gặp các biến chứng như hạ thân nhiệt, huyết áp thấp, hoặc trong trường hợp nghiêm trọng hơn là nhiễm trùng.

Giống như các trung tâm y tế tư nhân khác, Aesura Health đang nhắm đến đối tượng khách hàng cao cấp có đủ khả năng đầu tư vào các thủ thuật y tế có thể hiệu quả hoặc không.

Tiến sĩ Joseph cho biết một trong những lý do ông và đồng nghiệp mở trung tâm ở New Jersey vì đây là khu vực có nhiều người giàu. Theo dữ liệu năm 2020, New Jersey có tỷ lệ gia đình triệu phú trên đầu người cao nhất nước Mỹ, với 9,76% hộ sở hữu tài sản trên 1 triệu USD.

Nhưng tiền bạc không phải là mục đích duy nhất của họ. Joseph và Nguyen nhận thấy sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội đối với việc kéo dài tuổi thọ và sự mất lòng tin vào các bác sĩ sau đại dịch Covid-19.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được kết nối với máy theo dõi tim, máy đo huyết áp và máy đo độ bão hòa oxy để bác sĩ có thể theo dõi các chỉ số sống.

Kể từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 4, Joseph và Nguyen cho biết họ có khách hàng đến yêu cầu thực hiện hàng tuần. Tuy nhiên, họ khẳng định sẵn sàng từ chối nếu bệnh nhân không đủ điều kiện.

"Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Chúng tôi trước hết là bác sĩ, sau là doanh nhân", Joseph nói.

Phương pháp này không được khuyến nghị cho những người bị suy tim hoặc có tiền sử huyết áp thấp. Đây cũng không phải là một quy trình nhanh chóng. Quá trình loại bỏ 3 lít huyết tương mất khoảng 3 giờ, vì vậy hầu hết bệnh nhân thường mang theo tai nghe để xem phim hoặc nghe nhạc trên điện thoại. Hầu hết bệnh nhân dung nạp tốt quy trình và có thể tự lái xe về nhà, chờ đến buổi điều trị tiếp theo.

"Về mặt lý thuyết, việc thực hiện nhiều buổi là để làm sạch và thay thế toàn bộ huyết tương trong cơ thể", Nguyen cho biết.

Trung tâm Aesura Health tiến hành xét nghiệm máu cho bệnh nhân trước và sau thủ thuật để so sánh xem các chất như nấm mốc và kim loại nặng có còn tồn tại hay không.

"Phương pháp này chưa được FDA chấp thuận, vì vậy chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây là một lựa chọn khả thi để cố gắng loại bỏ một phần các chất không mong muốn ra khỏi máu của bạn", ông Joseph nói.

Bình Minh (Theo NJ Advance Media)