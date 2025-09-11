Chi hàng chục nghìn USD để phẫu thuật cắt ngắn chân

Dịch vụ này đang dần phổ biến ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các cơ sở y tế quảng bá có thể giảm tới 5 cm chiều cao, đồng thời khắc phục tình trạng chênh lệch chiều dài chi do bẩm sinh, chấn thương, hoặc di chứng của các bệnh lý như viêm xương, bại liệt.
Theo Healthy Türkiye, một công ty chuyên về du lịch y tế, phẫu thuật thu ngắn chi là một thủ thuật chỉnh hình giúp giảm độ dài của tay hoặc chân. Ca mổ kéo dài 2-4 giờ tùy độ phức tạp, thực hiện vì mục đích y tế như chênh lệch chi hoặc để cải thiện thẩm mỹ khi chi không cân xứng với cơ thể. Trong thủ thuật này, bác sĩ sẽ cắt bỏ một đoạn xương từ chi dài hơn, sau đó nối lại các phần xương còn lại và cố định chúng bằng các thanh kim loại hoặc đĩa nẹp chuyên dụng. Mục đích là để hai chi có chiều dài tương đương, giúp bệnh nhân đi lại dễ dàng và cải thiện sự cân đối của cơ thể.
Height Reduction, một phòng khám ở Istanbul, cho biết đã thực hiện 10 ca kể từ năm 2023. Cơ sở này quảng cáo có thể thu ngắn phần đùi tới 5,5 cm và phần cẳng chân tới 3 cm. Công ty này cũng tiết lộ một phụ nữ Mỹ giấu tên đã thực hiện thủ thuật tại đây vào tháng 7/2024, giảm chiều cao 4,1 cm từ 1,72 m xuống còn 1,67 m. Bốn tuần sau phẫu thuật, cô đã có thể dùng nạng và tập vật lý trị liệu chuyên sâu.
FlyMedi, một dịch vụ du lịch y tế khác, giới thiệu trên website 30 cơ sở thực hiện phẫu thuật trên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo doanh nghiệp này, thời gian phục hồi có thể khác nhau, thường kéo dài từ vài tháng đến một năm, tùy thuộc vào lượng xương cần lành lại và tốc độ hồi phục của cơ thể. Bệnh nhân sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 tuần để bình phục và tái khám, trước khi về nước. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ có thể bắt đầu sau khoảng vài tuần. Những bài tập nặng hoặc có tác động mạnh cần đợi 3-6 tháng. Nếu muốn tiếp tục giảm chiều cao, bệnh nhân nên đợi ít nhất 6 tháng giữa các lần phẫu thuật.
Phẫu thuật thu ngắn chi ở Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến với nhiều khách hàng quốc tế vì chi phí thấp, cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Healthy Türkiye cho hay so với Anh và Mỹ, phẫu thuật thu ngắn chi tại nước này có mức giá thấp hơn 40-60%, dao động trên 527-922 triệu đồng. FlyMedi đưa ra mức từ hơn 775 triệu đồng đến gần 1,4 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí phẫu thuật. Các phòng khám còn tung ra các gói dịch vụ hấp dẫn như tour tham quan thành phố, bữa ăn nhà hàng và du thuyền để thu hút khách hàng.
Tương tự phẫu thuật kéo dài chân, hiện không có dữ liệu chính thức về số ca thu ngắn chân được thực hiện trên toàn thế giới. Song, các chuyên gia y tế cảnh báo thủ thuật này đi kèm nhiều rủi ro như yếu cơ, xương chậm lành, nhiễm trùng, sưng bầm, đau nhức kéo dài...
Trong khi đó, nguy cơ biến chứng của phẫu thuật kéo dài chân, một thủ thuật tương tự, được ước tính cao gấp đôi so với phẫu thuật thay khớp gối thông thường. Theo các chuyên gia, những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm trật khớp, hình thành cục máu đông và thậm chí là thuyên tắc mỡ gây nguy hiểm tính mạng.
Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) mới đây cảnh báo tình trạng ngày càng nhiều người có chiều cao khiêm tốn ra nước ngoài để phẫu thuật kéo dài chân. Giáo sư Tim Briggs, NHS Anh, nhấn mạnh đây không phải giải pháp thần tốc mà là một thủ thuật xâm lấn nghiêm trọng. Bệnh nhân phải đối mặt với nhiều tháng điều trị vô cùng đau đớn, với khả năng bị nhiễm trùng, tổn thương thần kinh, hình thành cục máu đông, thậm chí tàn tật vĩnh viễn. Ông khuyên bất cứ ai đang cân nhắc phẫu thuật này vì thẩm mỹ nên suy nghĩ thật kỹ.
"Đừng đánh cược sức khỏe hay tính mạng của bạn để đổi lấy vài centimet chiều cao mà không hiểu đầy đủ về các rủi ro", ông nói.
