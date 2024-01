Chi gần 5 tỷ đồng mua cá song làm quà Tết cho công nhân

Quảng NinhNgoài tiền thưởng, mỗi cán bộ, công nhân, lao động của Công ty Tuyển Than Cửa Ông, TP Cẩm Phả sẽ được nhận khoảng 5 kg cá song để ăn Tết.

Quyết định lựa chọn nhà thầu cung cấp cá song tặng quà cán bộ, công nhân đã được lãnh đạo Công ty Tuyển Than Cửa Ông ký ban hành ngày 26/1.

Tổng số tiền mà đơn vị này chi để mua cá song cho 3.700 cán bộ công nhân viên là hơn 4,8 tỷ đồng, trích từ quỹ phúc lợi.

Công ty này cũng đã bổ sung tiền lương dịp Tết Dương lịch cho mỗi cán bộ công nhân viên là 2 triệu đồng/người, Tết Nguyên đán 8 triệu đồng/người, chi tiền lương còn lại năm 2023 và tiền ngày Rằm tháng Giêng năm 2024 mức 2 triệu đồng/người. Ngoài ra, cán bộ, người lao động còn có thêm lương tháng thứ 13.

Trước đó, vào các năm 2021, 2022 và 2003, Công ty Tuyển Than Cửa Ông đã mua cá song tươi sống tặng cán bộ công nhân viên vào dịp rằm tháng Giêng. Đây là loại cá có hương vị thơm ngon, giá trên thị trường giao động từ 250.000 đồng đến 350.000 đồng/kg.

Cá song, loại hải sản được Công ty Tuyển Than Cửa Ông mua làm quà Tết cho cán bộ, công nhân. Ảnh: Lê Tân

Năm 2023, Công ty Tuyển Than Cửa Ông khai thác trên 14,5 triệu tấn than với doanh thu 28.546 tỷ đồng và tiền lương người lao động đạt bình quân trên 10 triệu đồng/tháng. Trong năm 2024, đơn vị này phấn đấu sản xuất 12,88 triệu tấn than sạch, tiêu thụ 13,06 triệu tấn than, tiền lương bình quân người lao động đạt trên 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Đơn vị cũng tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2024" qua các sàn thương mại điện tử nhằm cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phục vụ nhu cầu ngày Tết của đoàn viên, người lao động với giá ưu đãi; "Tết thợ mỏ - 2024" như tặng quà, trao hỗ trợ xây nhà ở "Mái ấm công đoàn", thăm hỏi trực tiếp các gia đình công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có thành tích xuất sắc.

Tại Quảng Ninh, mức thưởng Tết Nguyên đán năm nay trung bình khoảng 8 triệu đồng/người. Nhiều doanh nghiệp còn tặng thêm hiện vật, đưa đón công nhân về quê ăn tết.

