Chị gái Kim Kardashian được cầu hôn

MỹKourtney Kardashian - chị gái Kim - được nhạc công Travis Barker cầu hôn với trái tim ghép từ hàng nghìn bông hồng trên biển.

Theo Eonline, Travis Barker - tay trống của nhóm Blink-182 - cầu hôn Kourtney tại một khu nghỉ dưỡng ở bang California hôm 17/10. Khloe Kardashian - em gái Kourtney - cùng bạn trai Tristan Thompson cũng có mặt để chúc phúc cho cặp sao.

Travis Barker cầu hôn Kourtney Kardashian bên bờ biển. Ảnh: Kourtney Kardashian Instagram

Barker chọn thời điểm hoàng hôn - khoảng 18h30 - để ngỏ lời. Một người có mặt tại đó cho biết trên Eonline: "Travis Barker dẫn Kourtney ra bờ biển, nơi chuẩn bị sẵn hoa hồng được xếp thành hình trái tim. Người đẹp không thể ngừng cười và phải lấy tay che miệng vì bất ngờ. Gia đình cổ vũ đôi tình nhân trước khi tất cả cùng quay trở lại khách sạn ăn mừng".

Trước đó, nguồn tin thân cận của cặp sao nói với Eonline họ hạnh phúc bên nhau và đang lên kế hoạch gắn bó lâu dài: "Travis đối xử rất tốt với Kourtney. Anh ấy khác những mối tình trước đó của cô". Chị gái Kim Kardashian từng trải qua chuyện tình ồn ào với doanh nhân Scott Disick và có ba con. Mối quan hệ được khai thác trên chương trình Keeping Up With The Kardashian, thu hút sự chú ý của công chúng.

Kourtney Kardashian - Travis Barker đính hôn Khung cảnh đính hôn của Travis Barker - Kourtney Kardashian. Video: TMZ

Kourtney Kardashian và Travis Barker nhiều lần bị đồn hẹn hò trong quá khứ. Tháng 2/2019, cặp sao từng bị bắt gặp đi ăn tối tại Los Angeles nhưng phủ nhận chuyện tình cảm. Gần đây, người hâm mộ phát hiện họ thường xuyên tán tỉnh nhau trên mạng xã hội. Hôm 21/1, Barker bình luận biểu tượng một đóa hoa hồng dưới bức ảnh chân dung của Kourtney trên Instagram. Cặp sao công khai mối quan hệ vào dịp lễ Tình nhân hồi tháng 2.

Kourtney Kardashian (trái) và Travis Barker tại một sự kiện hồi giữa năm. Ảnh: People

Kourtney Kardashian, 41 tuổi, nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Cô có nhiều show riêng và thu hút hơn 146 triệu người theo dõi trên Instagram.

Phương Mai (theo Eonline)