Chỉ ăn thịt trắng có đủ chất?

Thịt trắng ít calo, tốt cho tim mạch, nhưng cần kết hợp thịt đỏ, cá, trứng, sữa, đậu, rau xanh để tránh thiếu sắt, B12, đảm bảo dinh dưỡng cân bằng.

Theo ThS.BS Dương Thị Ngọc Lan, Phòng khám tư vấn dinh dưỡng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, thịt trắng thường chỉ các loại gia cầm như gà, vịt, gà tây... Cá và hải sản cũng thường được gộp chung vào nhóm này.

Điểm khác biệt chính giữa thịt trắng với thịt đỏ (bò, heo, cừu...) là hàm lượng myoglobin thấp hơn, nên màu thịt nhạt hơn và thường ít chất béo bão hòa. Nhờ đó thịt trắng là nguồn protein nạc dễ tiêu hóa, ít gây gánh nặng chuyển hóa, có lợi cho tim mạch và kiểm soát cân nặng.

Đặc biệt cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích còn giàu axit béo omega-3, giúp phát triển não bộ và bảo vệ hệ tim mạch. Đối với trẻ em, nhất là giai đoạn ăn bổ sung 6-23 tháng, thực phẩm nguồn động vật như thịt, cá, trứng, sữa có vai trò rất quan trọng vì cung cấp sắt, kẽm, vitamin B12 - những vi chất khó thay thế bằng thực vật.

Ngoài ra, thịt trắng mềm, dễ nhai nuốt, ít xơ, thích hợp để tập ăn. Khi chọn cá cho trẻ, nên ưu tiên loại ít thủy ngân như cá hồi, cá tuyết, rô phi, tôm, vừa an toàn vừa giàu dưỡng chất.

Nếu chỉ ăn thịt trắng mà không bổ sung từ nguồn khác, lâu dài có thể dẫn tới thiếu sắt hoặc vitamin B12. Ảnh: Bùi Thủy

Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn rằng chỉ ăn thịt trắng liệu có đủ chất? Trả lời câu hỏi này, bác sĩ Lan cho hay so với thịt đỏ, thịt trắng ít calo, ít cholesterol, chứa nhiều protein nạc và có thêm omega-3 (ở cá), vì vậy tốt cho tim mạch và phù hợp người cần kiểm soát cân nặng.

Tuy vậy thịt đỏ lại là nguồn sắt heme, vitamin B12 và kẽm - dưỡng chất cần thiết để tạo hồng cầu, phòng thiếu máu và tăng miễn dịch. Nếu chỉ ăn thịt trắng mà không bổ sung từ nguồn khác, lâu dài có thể dẫn tới thiếu sắt hoặc vitamin B12, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, trẻ em đang lớn.

Vì vậy chế độ ăn hợp lý là đa dạng: kết hợp thịt trắng, cá, trứng, sữa, đậu hạt, rau xanh, và vẫn duy trì một lượng nhỏ thịt đỏ nạc 1-2 lần/tuần (khoảng dưới 500 g/tuần).

Khi chọn và chế biến thịt trắng, người tiêu dùng nên mua thịt ở cơ sở uy tín, có kiểm dịch thú y. Thịt gia cầm tươi có màu hồng nhạt, thớ săn chắc, đàn hồi, không nhớt, không mùi lạ. Cá tươi có mắt sáng trong, mang đỏ, thịt chắc; tôm, mực có vỏ sáng, thịt săn.

Khi chế biến, phải nấu chín kỹ để tiêu diệt vi khuẩn, không ăn tái sống. Các phương pháp như hấp, luộc, kho nhẹ giúp giữ dinh dưỡng và tránh sinh chất độc hại. Chiên rán ngập dầu hoặc nướng cháy xém làm tăng chất béo xấu và hợp chất gây hại, nên hạn chế. Có thể dùng gừng, sả, tỏi để khử mùi tanh, vừa giúp món ăn dễ tiêu hóa hơn.

Mỹ Ý