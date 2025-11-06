Chi 4 triệu nhân dân tệ tiêm chất làm đầy để có bụng 8 múi

Trung QuốcKhông thể có thân hình như ý qua tập luyện, chàng trai chi 4 triệu nhân dân tệ (hơn 14 tỷ đồng) tiêm 40 mũi axit hyaluronic để tạo hình vai vuông, ngực và bụng 8 múi.

Theo HK01 hôm 5/11, anh chàng này tự nhận là "trường hợp đầu tiên tại Trung Quốc" tạo hình cơ bắp bằng phương pháp trên. Anh giải thích do không thể xây dựng cơ bắp qua tập luyện nên đã tìm đến thẩm mỹ. Sau khi tiêm tổng cộng 40 mũi axit hyaluronic (HA) để có vai vuông, xương quai xanh rõ nét, cơ ngực và bụng 8 múi, anh tỏ ra hài lòng và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội. Các video, hình ảnh lập tức gây tranh cãi.

Cộng đồng mạng đã có những phản ứng trái chiều. Một tài khoản bình luận: "Với 4 triệu nhân dân tệ, nếu nghỉ làm một năm, kiên trì tập luyện, kiểm soát ăn uống và ngủ đủ giấc, bạn có thể có một thân hình cơ bắp thật sự. Tốt hơn là dựa vào nỗ lực của bản thân". Người khác lại hoài nghi: "Rồi sao nữa? Sau một thời gian, chất làm đầy sẽ bị hấp thụ và cơ thể trở lại trạng thái ban đầu. Chẳng lẽ ngày nào cũng phải cởi trần để khoe, nếu không 4 triệu tệ sẽ bị lãng phí".

Chàng trai khoe cơ bụng nhân tạo sau khi tiêm HA. Ảnh: Douyin @Andy_beby

Theo các chuyên gia, phương pháp này sử dụng một lượng lớn axit hyaluronic liều cao tiêm dưới da để mô phỏng hình dạng các khối cơ. Tuy nhiên, giới y khoa tin rằng HA chỉ phù hợp để làm đầy chính xác ở những vùng diện tích nhỏ như gò má, cằm. Việc tiêm chất này trên diện tích lớn như ngực hay bụng rất dễ gây ra tình trạng không đồng đều, lồi lõm và có thể bị biến dạng do trọng lực.

Để điêu khắc cơ bắp toàn thân, một người có thể cần hàng trăm ống tiêm HA, với mỗi ống giá vài nghìn nhân dân tệ, đẩy tổng chi phí lên hàng triệu tệ. Dù có thể tạo ra kết quả tức thì, phương pháp này bị đánh giá là kém hiệu quả về mặt chi phí so với việc duy trì vóc dáng lâu dài thông qua tập luyện tự nhiên.

Bình Minh (Theo HK01, ET Today)