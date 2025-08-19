Chỉ 2 tuần ngưng ăn đường, gương mặt thay đổi 'ngoạn mục'

Bác sĩ Saurabh Sethi từ Harvard vừa tiết lộ trên TikTok những biến đổi "kinh ngạc" trên gương mặt và cơ thể sau hai tuần ngưng tiêu thụ đường.

Tiến sĩ Saurabh Sethi là bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, tốt nghiệp Đại học Harvard, Mỹ, sở hữu kênh TikTok với hơn 473.000 người theo dõi. Theo lời khuyên từ tài khoản @doctorsethimd, việc từ bỏ đường sẽ khiến "gương mặt chuyển từ vẻ tròn trịa sang hình dạng tự nhiên hơn" ngay trong tuần đầu tiên. Đồng thời, tình trạng sưng phù và tích nước quanh mắt giảm rõ rệt, mỡ bụng cũng thu nhỏ khi lượng chất béo trong gan bắt đầu suy giảm.

Chuyên gia này giải thích thêm quá trình loại bỏ đường khỏi chế độ ăn sẽ giúp phục hồi hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Hàng nghìn tỷ vi khuẩn có trong hệ tiêu hóa đóng vai trò then chốt trong việc phân giải thức ăn và hấp thu dưỡng chất sẽ hoạt động hiệu quả hơn.

"Nếu bạn đang gặp vấn đề về mụn trứng cá hoặc các nốt đỏ trên da, làn da sẽ cải thiện và trở nên sáng hơn đáng kể", bác sĩ Sethi nhấn mạnh.

Cắt giảm đường mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Pexel

Những phát hiện của chuyên gia Harvard được ủng hộ bởi nhiều nghiên cứu khoa học gần đây. Một báo cáo năm 2019 thực hiện trên hơn 8.000 sinh viên Trung Quốc cho thấy đồ uống có ga chứa nhiều đường làm tăng "đáng kể" nguy cơ xuất hiện mụn trứng cá. Các nghiên cứu khác cũng chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa lượng đường tiêu thụ quá mức với tình trạng tích tụ mỡ gan.

Bác sĩ Samantha Coogan từ Đại học Nevada, người từng nghiên cứu sâu về tác động của việc ngừng đồ ngọt, mô tả quá trình này như một cuộc cai nghiện thực sự. Các triệu chứng như đau đầu, đau bụng và thay đổi thói quen đại tiện có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, nhưng một khi cơ thể thích nghi, mọi người sẽ cảm nhận được nhiều lợi ích rõ rệt.

Theo bà Coogan, những ai thành công trong việc cắt giảm đường thường nhận thấy khả năng tập trung của não bộ được nâng cao, ít ngày ốm đau hơn và có nhiều năng lượng hơn cho hoạt động thể chất. Tóc, da và móng tay cũng được cải thiện đáng kể, giấc ngủ trở nên sâu hơn và quá trình giảm cân diễn ra "không thể tránh khỏi" khi các món ăn vặt chứa nhiều calo bị loại trừ.

Việc hạn chế đường còn góp phần giảm thiểu nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm, bởi lượng đường tiêu thụ quá mức đã được chứng minh có liên quan đến bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và ung thư.

"Đường đóng vai trò như một chất gây nghiện đối với nhiều người, vì thế việc tiếp cận nó theo cách tương tự cai nghiện ma túy hoặc rượu là điều thực sự cần thiết", bà Coogan khẳng định trong một bài viết gần đây.

Các chuyên gia cảnh báo loại đường mà đa số người tiêu dùng vượt quá mức khuyến nghị là "đường tự do", có trong kẹo, chocolate, nước ngọt có ga và nhiều thực phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, một số loại đường tự nhiên như trong mật ong, siro, mật hoa, nước ép trái cây không đường và sinh tố cũng được xếp vào nhóm "đường tự do".

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến cáo mọi người từ 11 tuổi trở lên không nên tiêu thụ quá 30 g đường bổ sung mỗi ngày. Đối với trẻ em, mức giới hạn thấp hơn: 7-10 tuổi không quá 24 g, 4-6 tuổi không quá 19 g, 2-3 tuổi không quá 14 g, và trẻ 1 tuổi không quá 10 g mỗi ngày. Riêng trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi hoàn toàn không nên được bổ sung đường vào thức ăn hoặc đồ uống.

Hoàng Dung (Theo Daily Mail)