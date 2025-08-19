'Chén thánh' trường thọ của sao Hollywood

MỹTrong thế giới của những người nổi tiếng và các biohacker, một phân tử đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, đó là NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide).

Được mệnh danh là "chén thánh của các loại thực phẩm chức năng", NAD+ đang được các ngôi sao Hollywood như Hailey Bieber, Jennifer Aniston và Gwyneth Paltrow săn đón nhiệt tình.

"Tôi sẽ 'NAD+' suốt đời và không bao giờ già", Hailey Bieber tuyên bố với Kendall Jenner trong The Kardashians năm 2022 khi cả hai đang truyền NAD+. Trong phim tài liệu Seasons, Justin Bieber quay cảnh mình truyền NAD+ tại phòng khám để "đào thải độc tố".

Jennifer Aniston ca ngợi sức mạnh tiêm NAD+ hàng tuần trên Wall Street Journal: "Tôi thực sự tin đó là tương lai".

Nhưng NAD+ là gì, và tại sao nó lại được coi là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ cũng như giữ gìn sức khỏe?

NAD là một coenzym thiết yếu, đóng vai trò sống còn trong hàng loạt các chức năng của cơ thể, từ việc sản xuất năng lượng cho đến sửa chữa DNA và đảm bảo sự sống của tế bào. Nó hoạt động như một "người trợ giúp" cho các enzyme khác, đặc biệt là sirtuins và PARPs, những enzyme tham gia trực tiếp vào quá trình sửa chữa DNA và kiểm soát viêm nhiễm. Không có NAD, các "nhà máy năng lượng" của tế bào (ty thể) sẽ không thể hoạt động hiệu quả, dẫn đến việc sản xuất năng lượng kém và gia tăng các gốc tự do gây hại.

Nghiên cứu cho thấy nồng độ NAD+ (dạng hoạt động của NAD) trong cơ thể giảm đáng kể theo tuổi tác. "So sánh nhóm 60 tuổi với 20 tuổi, nồng độ NAD+ đã giảm khoảng 50%", tiến sĩ Leonard Guarente, Giáo sư Sinh học Novartis tại MIT kiêm đồng sáng lập Elysium Health, giải thích.

Đây là lý do chính khiến các triệu chứng lão hóa xuất hiện, bao gồm mệt mỏi, suy giảm nhận thức và tăng nguy cơ mắc bệnh. Sự sụt giảm tự nhiên này đã thúc đẩy một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, tập trung vào việc khôi phục và duy trì nồng độ NAD+.

Có nhiều cách để bổ sung NAD+, nhưng phổ biến nhất là thông qua các tiền chất như NMN (Nicotinamide Mononucleotide) và NR (Nicotinamide Riboside). Thay vì hấp thụ trực tiếp NAD+ (vì cơ thể hấp thụ kém), người ta sử dụng các tiền chất này để cơ thể tự chuyển đổi thành NAD+. Cả NMN và NR đều là các dạng của vitamin B3 và có thể được tìm thấy trong một số loại thực phẩm nhất định, dù với số lượng rất nhỏ.

Ngày nay, NAD+ có mặt tại nhiều điểm đến sang trọng. Four Seasons Resort Maui cho phép truyền chất này trong khi đắp chăn mềm mại, ngắm cảnh thiên đường. Phòng khám Modern Age ở New York, Mỹ, phục vụ NAD+ trong không gian ấm cúng do kiến trúc sư Madelynn Ringo thiết kế.

Tuy nhiên, ngay cả chuyên gia hàng đầu về trường thọ cũng bất đồng về phương thức bổ sung NAD+ tối ưu. Truyền tĩnh mạch đắt đỏ (300 - 2.000 USD cho 500 mg) và có thể đau đớn nếu truyền nhanh. Joe Rogan, người dẫn chương trình podcast, từng chia sẻ khi tăng tốc độ truyền, cảm giác như "ruột gan bốc cháy".

Một số chuyên gia cho rằng NAD+ quá lớn để truyền hiệu quả qua tĩnh mạch và tiêm, hiệu quả có thể ngắn ngủi. Tiến sĩ Guarente, người sản xuất thực phẩm chức năng NAD+, tỏ ra hoài nghi: "NAD không thâm nhập tế bào. Bạn cần dùng tiền chất NAD" - tức 5 hóa chất chính kết hợp tạo phân tử NAD+, bao gồm NR (nicotinamide riboside) và NMN (nicotinamide mononucleotide).

Người mẫu Hailey Bieber sử dụng NAD. Ảnh: Reuters

Mặc dù được giới người nổi tiếng ca ngợi, các chuyên gia y tế vẫn đưa ra những quan điểm thận trọng. Daniel Puleston, một trợ lý giáo sư tại Icahn School of Medicine, nhấn mạnh các nghiên cứu về tiền chất NAD+ chỉ mới cho thấy chúng an toàn và có thể tăng nồng độ NAD trong máu, nhưng hiệu quả đối với sức khỏe tổng thể vẫn còn chưa rõ ràng. Nhiều nghiên cứu không tìm thấy lợi ích đáng kể nào về hiệu suất trao đổi chất, trong khi một số khác chỉ báo cáo những cải thiện khiêm tốn.

Ngoài ra, việc xác định nồng độ NAD+ cũng là một vấn đề gây tranh cãi. Một số công ty bán các bộ xét nghiệm tại nhà, nhưng các chuyên gia như Puleston và tiến sĩ Ayodele Oyeyemi cảnh báo rằng không có sự đồng thuận y học nào về mức độ NAD+ được coi là "tốt" hay "xấu". Do đó, các bộ xét nghiệm này có thể không đáng tin cậy.

Will Cole, một chuyên gia về y học chức năng, cũng nhấn mạnh rằng không có "viên thuốc ma thuật" nào có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ông cho rằng việc hỗ trợ nồng độ NAD+ nên đi kèm với các thói quen lành mạnh khác, như tập tạ, dinh dưỡng hợp lý và giảm viêm toàn diện.

Hoàng Dung (Theo NY Post, Elle)