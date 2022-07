Chelsea mua trung vệ 41 triệu USD

AnhTheo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea vừa chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly từ Napoli.

Sau thời gian ngắn đàm phán, Napoli chấp thuận đề nghị 41 triệu USD, bao gồm phụ phí, của Chelsea. Trước đó, trung vệ Senegal đã thống nhất mọi điều khoản cá nhân với Chelsea, nhận lương 11 triệu USD mỗi mùa. Romano dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này.

Koulibaly nhiều khả năng sẽ được Chelsea công bố trong hôm nay, một khi anh vượt qua kiểm y tế. Ảnh: Twitter / Fabrizio Romano

HLV Thomas Tuchel muốn tăng cường hàng thủ sau khi Antonio Rudiger đến Real còn Andreas Christensen cập bến Barca, đều theo dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu tháng. Ban đầu, Chelsea nhắm Matthijs de Ligt của Juventus. Tuy nhiên, chủ sở hữu mới của Chelsea, Todd Boehly nhận định Bayern dẫn đầu cuộc đua tranh De Ligt, nên họ chuyển hướng sang Koulibaly.

Theo Sky Sport Italy, Koulibaly bay đến London ngay tối 13/7 để kiểm tra sức khoẻ tại sân Stamford Bridge vào ngày hôm sau. Nếu vượt qua cuộc kiểm tra, trung vệ 30 tuổi sẽ là tân binh thứ hai của Chelsea hè này, sau Raheem Sterling.

Cuối tuần trước, "The Blues" đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Sterling từ Man City với 54 triệu USD trả trước, kèm 12 triệu USD phụ phí tùy thành tích. Tiền đạo Anh hưởng lương tuần gần 400.000 USD theo hợp đồng có thời hạn đến 2027. Ngày 13/7, Sterling cũng đã viết tâm thư chia tay Man City sau bảy năm.

Koulibaly khoác áo Napoli từ 2014. Mùa trước, anh đá 27 trận và góp công lớn giúp CLB cán đích thứ ba Serie A, sau Milan và Inter. Anh ghi ba và kiến tạo ba bàn trong 27 trận Serie A này, bằng với đóng góp của Rudiger trong mùa cuối khoác áo Chelsea.

Koulibaly từng được xem là trung vệ hàng đầu thế giới, khi có bốn mùa liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu của Serie A, giai đoạn 2016-2019. Anh được nhiều CLB lớn như Chelsea, Man Utd hay Barca để ý nhưng phía Napoli chưa một lần chịu ngồi vào bàn đàm phán. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis từng hét giá Koulibaly lên tới 113 triệu USD. Tới hè này, Koulibaly từ chối gia hạn và chỉ còn hợp đồng một năm. Napoli, vì thế, buộc phải bán Koulibaly thay vì mất trắng vào hè 2023.

Theo Romano, Chelsea vẫn muốn chiêu mộ thêm trung vệ, với Nathan Ake là mục tiêu hàng đầu. CLB thành London đã đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ Hà Lan, nhưng vẫn cần chốt phí chuyển nhượng với Man City - CLB muốn thu về ít nhất 48 triệu USD. Ngoài ra, Chelsea còn nhắm Presnel Kimpembe - trung vệ từng làm việc với Tuchel ở PSG.

Hồng Duy