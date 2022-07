Chelsea mua xong Sterling

AnhChelsea đồng ý trả Man City 66 triệu USD phí chuyển nhượng ngày 9/7, sau khi đạt thỏa thuận cá nhân với Raheem Sterling.

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dùng cụm từ quen thuộc "Thế là xong" (Here we go) để thông báo về thương vụ này. Chủ sở hữu mới của Chelsea, Todd Boehly trực tiếp đàm phán và chấp nhận đề nghị 54 triệu USD trả trước, kèm 12 triệu USD phụ phí tùy thành tích.

Từ đầu tháng 6, Sterling đã thông báo với Man City muốn rời đi và tìm kiếm một thử thách ở CLB mới. Chelsea sau đó vào cuộc và nhấn mạnh muốn tiền đạo Anh giữ vai trò chủ chốt trong cuộc đại tu hàng công ở mùa tới. Qua vài lần nói chuyện với HLV Thomas Tuchel, Sterling đã đồng ý đến Stamford Bridge.

Tiền đạo Sterling ghi 131 bàn qua 339 trận trên mọi đấu trường cho Man City trong 7 năm qua. Ảnh: PA

Hợp đồng của Sterling với Chelsea có thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn một năm. Theo báo Anh Sportmail, tiền đạo 27 tuổi sẽ hưởng lương cao hơn mức 360.000 USD mỗi tuần lĩnh tại Man City mùa vừa qua. Sterling, nhờ đó, sẽ trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất Ngoại hạng Anh.

Sterling dự kiến sẽ kiểm tra y tế tại London vào tuần tới, khi phần lớn đội hình của Chelsea đã di chuyển sang Mỹ để chuẩn bị cho chuyến du đấu tiền mùa giải. Tại đây, thầy trò Tuchel sẽ lần lượt gặp America ngày 17/7, Charlotte ngày 21/7 và Arsenal ngày 23/7.

Sterling gia nhập Man City với giá 52,5 triệu USD cùng phụ phí 6 triệu USD từ Liverpool năm 2015. Trong bảy năm qua, tiền đạo Anh ghi 91 bàn qua 225 trận, đoạt bốn Ngoại hạng Anh, một Cup FA, bốn Cup Liên đoàn, một Siêu Cup Anh cùng ngôi Á quân Champions League năm 2021.

HLV Pep Guardiola không muốn giữ những cầu thủ không cảm thấy hạnh phúc tại CLB, dù họ đầu quân cho đối thủ tại Ngoại hạng Anh. Bên cạnh Sterling, Chelsea còn đàm phán chiêu mộ Nathan Ake từ Man City. Theo Fabrizio Romano, "The Blues" đã đạt thỏa thuận cá nhân với hậu vệ Hà Lan, nhưng vẫn cần chốt phí chuyển nhượng với Man City - CLB muốn thu về ít nhất 48 triệu USD.

Trước đó, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh cũng để Gabriel Jesus đến Arsenal theo thương vụ trị giá 55 triệu USD. Ở chiều ngược lại, Man City đã chiêu mộ Julian Alvarez, Erling Haaland, Kalvin Phillips và sẽ ra mắt bộ ba này tại sự kiện dành cho người hâm mộ bên ngoài sân Etihad hôm nay 10/7.

Hồng Duy