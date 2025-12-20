Chelsea hút chết trước Newcastle

AnhBị Newcastle dẫn 0-2 trong hiệp một, Chelsea vùng lên gỡ hòa 2-2 trong hiệp hai và thoát thua đầy may mắn, khi thoát phạt đền gây tranh cãi những phút cuối trận vòng 17 Ngoại hạng Anh.

Vòng trước, Nick Woltemade là tội đồ với pha đánh đầu phản lưới khiến Newcastle thua Sunderland 0-1 trong trận derby Tyne-Wear đầy thù địch. Tại St James’ Park ngày 20/12, tiền đạo người Đức chọn cách đáp trả mạnh mẽ nhất.

Nick Woltemade mừng bàn mở tỷ số trong trận Newcastle hòa Chelsea 2-2 ở vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân St James’ Park, Newcastle, Anh ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Phút 4, Anthony Gordon dứt điểm cận thành bị thủ môn Robert Sanchez cản bằng chân. Nhưng bóng bật ra đúng tầm để Woltemade đá bồi vào lưới trống. Newcastle ghi nhiều bàn trong năm phút đầu trận (8) tại Ngoại hạng Anh hơn bất kỳ đội nào khác kể từ đầu mùa giải trước.

Phút 20, Gordon và Woltemade tiếp tục phối hợp giúp Newcastle nhân đôi cách biệt. Tiền đạo người Anh dẫn bóng tốc độ bên cánh trái rồi tạt tầm thấp để Woltemade băng cắt dứt điểm chéo góc, hoàn tất cú đúp.

Woltemade là cầu thủ thứ tư ghi hai bàn vào lưới Chelsea trong vòng 20 phút đầu tiên của một trận đấu Ngoại hạng Anh, sau Robbie Fowler (1994), Paul Scholes (1995) và Sergio Aguero (2019). Woltemade cũng trở thành cầu thủ Newcastle thứ tư lập cú đúp trong 20 phút đầu trận ở Ngoại hạng Anh tại St. James' Park, sau Andy Cole (gặp Liverpool năm 1993), Duncan Ferguson (Southampton năm 2000), và Jacob Murphy (Tottenham năm 2023).

Reece James lập siêu phẩm đá phạt rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Ảnh: AFP

Chelsea bế tắc trong hiệp một, nhưng thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác ở hiệp hai. Phút 49, từ pha đá phạt ở cự ly gần 30 mét, đội trưởng Reece James dứt điểm đưa bóng qua hàng rào về góc gần, ngoài tầm với của thủ môn Aaron Ramsdale, giúp Chelsea rút ngắn cách biệt.

Phút 66, thủ môn Sanchez bắt dính quả tạt của Newcastle rồi phất dài cho Joao Pedro bên phần sân đối phương. Tiền đạo người Brazil hãm bóng loại bỏ Malick Thiaw, xộc vào vòng cấm rồi đặt lòng chéo góc quân bình tỷ số.

Nhưng "The Blues" vẫn phải nhờ may mắn để rời sân St James’ Park với một điểm. Newcastle phung phí cơ hội định đoạt trận đấu, khi lần lượt Harvey Barnes đệm cận thành ra ngoài ở phút 85 và Anthony Elanga cứa lòng chệch cột ở phút 89.

Chelsea cũng hai lần thoát phạt đền gây tranh cãi. Phút 54, Trevoh Chalobah va chạm mạnh vào phần đùi khiến Gordon ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính lập tức xua tay, VAR chỉ mất ít giây xem lại trước khi giữ nguyên quyết định, cho rằng đó là tình huống va chạm tay đôi hợp lệ.

Pha va chạm gây tranh cãi giữa Trevoh Chalobah và Anthony Gordon. Ảnh: Reuters

Nhưng trên sóng truyền hình Anh Soccer Saturday, cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mike Dean có quan điểm trái ngược: "Chalobah không hề có ý định chơi bóng, mà dùng thân người húc ngã Gordon. 100% phải là penalty".

Tình huống ở phút bù thứ sáu còn gây tranh cãi hơn. Barnes thoát xuống, có cơ hội đối mặt thủ môn, nhưng bị James kéo áo và ngã sát vòng cấm. VAR vào cuộc nhưng không xác định có lỗi, đồng nghĩa với việc James thoát thẻ đỏ.

Sau trận, HLV Eddie Howe cho rằng Newcastle xứng đáng hưởng ít nhất một quả phạt đền ở phút 54. "Đó là một quả penalty rõ ràng. Chalobah lao vào Anthony Gordon một cách quyết liệt. Ở bất kỳ vị trí nào khác trên sân, đó cũng là một pha phạm lỗi", nhà cầm quân người Anh nói.

Kết quả 1-1 không giúp hai đội cải thiện thứ bậc. Chelsea vẫn đứng thứ tư với 29 điểm, còn Newcastle đứng thứ 11 với 23 điểm. Vòng tiếp theo, Chelsea về sân nhà gặp Aston Villa, còn Newcastle làm khách của Man Utd.

Hồng Duy