Sunderland trả đũa, không ghi tên Newcastle lên bảng tỷ số

AnhSự kình địch lâu năm khiến Sunderland từ chối ghi tên đối thủ lên bảng điện tử tỷ số khi tiếp Newcaslte ở vòng 16 Ngoại hạng Anh ngày 14/12.

Sau một thập kỷ, Sunderland mới lại tiếp Newcastle trên sân nhà Ánh sáng ở Ngoại hạng Anh trong trận derby Tyne-Wear khét tiếng. Họ thắng 1-0 nhờ pha đánh đầu đốt đền của tiền đạo Nick Woltemade phía đội khách. Và trên bảng điện tử của sân, chủ nhà từ chối hiển thị logo và tên đối thủ là Newcastle, thay vào đó họ chỉ ghi "Visitors", tức "đội khách".

Trong những trận sân nhà mùa này của mình, Sunderland đều hiển thị đầy đủ logo và tên đội khách trên bảng tỷ số. Vì vậy, chuyện xảy ra ở trận tiếp Newcastle không phải sự cố kỹ thuật, mà đã được lên kế hoạch, khẳng định thông điệp về tính thù hằn giữa hai CLB.

Bảng điện tử hiển thị tỷ số trận đấu giữa Sunderland với Newcastle trên sân Ánh sáng ngày 14/12. Ảnh chụp màn hình

Cựu hậu vệ Gary Neville biết trước thông tin này. "Hôm nay, chủ nhà sẽ không ghi tên Newcastle trên bảng tỷ số điện tử của sân, một hành động mà tôi rất thích", Neville nói với vẻ hào hứng trên Sky Sports khi bình luận trước trận. "Tính chất ganh đua sẽ được nâng lên một tầm cao mới và không khí ở đây cực kỳ thù địch".

Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV tỏ ra thích thú trước động thái của Sunderland, khẳng định đây là "cái chất của một trận derby đúng nghĩa". Nhưng cũng có người không đánh giá cao, miêu tả hành động của chủ nhà là "nhỏ nhen".

Báo Anh Guardian thông tin thêm trước trận rằng đội khách Newcastle đã treo một tấm biển trước cửa phòng thay đồ của họ, với thông điệp "Hãy lao vào bọn nó", như một cách khích lệ tinh thần toàn đội. Trong giờ bóng lăn, các CĐV Sunderland thì liên tục đồng thanh hô vang "Ai ghét Mags, hãy đứng dậy". Mags là viết tắt của "Magpies", tức biệt danh của Newcastle.

Sự kình địch của cuộc đấu Sunderland - Newcastle được phản ánh rõ trên sân. Tổng cộng, 9 thẻ vàng đã được trọng tài rút ra, chất lượng chuyên môn không cao khi cả trận chỉ có 11 pha dứt điểm được tạo ra với đúng một cơ hội ngon ăn. Giá trị bàn thắng kỳ vọng xG lần lượt là 0,29 của Sunderland và 0,25 của Newcastle.

Theo ghi nhận từ hãng thống kê Opta, không một trận Ngoại hạng nào mùa này có ít cú dứt điểm (4) và ít pha chạm bóng bên trong vùng cấm (8) như trong hiệp một giữa Sunderland và Newcastle.

Nick Woltemade (thứ hai từ phải sang) đánh đầu phản lưới nhà, khiến Newcastle thua Sunderland 0-1 ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Derby Tyne-Wear giữa Sunderland và Newcastle luôn căng thẳng, vượt qua khuôn khổ thể thao thông thường, không chỉ vì hai thành phố chỉ cách nhau khoảng 19 km (Sunderland bên bờ sông Wear và Newcastle bên bờ sông Tyne), mà còn bởi mối thù lịch sử sâu sắc cách đây hơn 400 năm. Nguồn gốc được cho là bắt nguồn từ sự cạnh tranh giữa hai thành phố về thương mại than đá và đóng tàu trong khu vực Đông Bắc nước Anh.

Ngoài ra, ở cuộc nội chiến Anh thế kỷ 17, Newcastle chủ yếu ủng hộ phe Bảo hoàng, trong khi Sunderland và phần lớn khu vực Đông Bắc lại đứng về phía Quốc hội, càng làm sâu sắc thêm sự chia rẽ.

Sunderland và Newcastle từng gặp nhau gần nhất vào đầu 2024 ở Cup FA. Riêng ở Ngoại hạng, mùa 2015-2016 là ký ức gần nhất giữa hai đội, trước vòng 16 mùa này. Mùa đó, Newcastle xuống hạng ở vị trí thứ 18, Sunderland xếp ngay trên để trụ hạng trong gang tấc. Tuy nhiên, "Chích Chòe" chỉ mất đúng một mùa để trở lại hạng đấu cao nhất nước Anh và duy trì đến nay. Ngược lại, "Mèo Đen" xuống hạng ở mùa 2016-2017 và phải mất 8 năm sau mới thăng hạng.

Dù là tân binh, Sunderland đang có khởi đầu ngoài mong đợi khi xếp thứ 7 sau thắng lợi trước Newcastle, nới khoảng cách lên thành 4 điểm so với chính đại kình địch.

Hoàng Thông