Chelsea hóa giải bài phạt góc của Arsenal thế nào

AnhChelsea để ba cầu thủ chạy lên giữa sân ngay khi Arsenal chuẩn bị đá phạt góc, ở trận lượt về bán kết Cup Liên đoàn.

Trên sân Emirates tối 3/2, Chelsea nhận thất bại 0-1 trước Arsenal, qua đó thua chung cuộc 2-4 và lỡ hẹn với chung kết tại Wembley. Dù không thể xoay chuyển cục diện, "The Blues" vẫn để lại dấu ấn với cách tiếp cận phòng ngự chống phạt góc hiếm thấy.

Nhận thức rõ Arsenal đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống cố định - nhất là sau khi từng thủng lưới từ phạt góc ở lượt đi, ban huấn luyện Chelsea đã chọn phương án đầy rủi ro.

Chelsea bố trí ba cầu thủ đứng ở giữa sân khi Arsenal đá phạt góc trong trận lượt về bán kết Cup Liên đoàn trên sân Emirates, London, Anh ngày 3/2/2026. Ảnh: The Sun

Trong một tình huống Arsenal sắp đá phạt góc, ba cầu thủ áo xanh gồm Liam Delap, Malo Gusto và Wesley Fofana bất ngờ băng lên phía trên, đứng gần vòng tròn giữa sân để chờ phản công, ngay khi cầu thủ Arsenal chuẩn bị treo bóng vào vòng cấm. Quyết định này khiến cầu thủ chủ nhà lúng túng, buộc phải rút người về theo kèm, làm giảm mật độ trong vòng cấm.

Bình luận trực tiếp trên truyền hình, cựu hậu vệ Man Utd Gary Neville thốt lên: "Ồ, đó đúng là một chiêu trò khá tinh quái", đồng thời nhận xét Chelsea đang thử cách phòng ngự phạt góc rất khác thường.

Cựu tiền vệ Jamie Redknapp đánh giá phương án này phần nào hạn chế khả năng Arsenal tạo ra sự hỗn loạn trong vòng cấm, dù ông cũng chỉ ra rủi ro lớn khi để hở khoảng trống cho những cầu thủ có khả năng không chiến tốt như Gabriel.

"Cách làm này có hiệu quả ở một mức độ nhất định, bởi Arsenal luôn muốn dồn đông người trong vòng cấm từ các quả phạt góc", Redknapp cho biết.

Cựu tiền đạo Arsenal Ian Wright, bình luận trên sóng ITV, cũng bày tỏ sự bất ngờ: "Fofana và Delap cứ thế lao đi. Tôi ngạc nhiên vì chưa có nhiều đội thử cách này sớm hơn".

Thực tế, Monaco và Crystal Palace từng để cầu thủ đứng cao khi Arsenal đá phạt góc. Tuy nhiên, chưa đội nào thực hiện phương án này muộn và quyết liệt đến mức buộc các cầu thủ Arsenal phải kéo người lùi sâu về phần sân nhà ngay trước thời điểm bóng được treo vào.

Cách tiếp cận của Chelsea dường như trùng khớp với quan điểm mà cựu thủ môn Shay Given từng nêu trên chương trình Match of the Day. Sau khi chứng kiến Arsenal ghi hai bàn từ tình huống phạt góc trong trận thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, Given cho rằng các đối thủ cần làm điều gì đó khác biệt để đối phó.

"Tôi ước gì có đội thử một cách khác", cựu thủ môn người Ireland phân tích. "Arsenal tuần nào cũng dùng cùng một cách bố trí, dồn đông người phía sau và gây hỗn loạn. Nếu đối thủ để ba cầu thủ đứng cao, Arsenal buộc phải giữ lại ít nhất ba, thậm chí bốn người. Khi đó, trong vòng cấm sẽ có nhiều khoảng trống hơn cho hậu vệ và thủ môn".

Kể từ đầu mùa trước, Arsenal đã ghi 53 bàn từ các tình huống cố định trên mọi đấu trường - nhiều hơn bất kỳ CLB nào tại Ngoại hạng Anh. Nhưng trước Chelsea hôm qua, đoàn quân dưới trướng Arteta chỉ được hưởng hai phạt góc và đều không thể tận dụng.

Hồng Duy (theo The Sun, BBC)