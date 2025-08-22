Check-in bảo tàng, mang về kỹ năng cứu người

TP HCMTriển lãm kết hợp nghệ thuật và y học, dùng đa giác quan để cảnh báo về đột quỵ, khơi gợi ý thức bảo vệ sức khỏe não bộ, được nhiều khách tham quan check-in.

Tối 21/8, triển lãm Tương tác Nghệ thuật "STROKE ME... STROKE" - dự án nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe liên quan đột quỵ ở người trẻ đón những vị khách đầu tiên.

Triển lãm kết hợp đồ họa số, ánh sáng, âm thanh và sắp đặt tương tác để tạo nên một không gian cảnh báo và thức tỉnh, khơi gợi ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe não bộ. Đây là dự án được thực hiện bởi nhóm sinh viên Đại học FPT, với sự cố vấn chuyên môn từ Bệnh viện Tim Tâm Đức.

Khách tham quan được dẫn dắt qua ba không gian trải nghiệm gồm: Huyễn hoặc - Điểm báo, Đoản biến - Định. Trong đó, "Huyễn hoặc" bắt đầu bằng việc tái hiện những thói quen sống tưởng chừng vô hại nhưng âm thầm bào mòn cơ thể; "Điểm báo, Đoản biến" khắc họa các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ và "cú sốc" bất ngờ khi cơn đột quỵ đột ngột xảy đến. Và "Định" kết thúc bằng khoảnh khắc người thưởng lãm tự lựa chọn thay đổi để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Những sợi chỉ đỏ đan xen vào nhau như những thói quen, hành vi... hàng ngày dần nối kết, tạo thành một nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Stroke me stroke

Không gian triển lãm thu hút khách tham quan ở nhiều lứa tuổi tham gia tìm hiểu về đột quỵ.

Đến dự sự kiện qua lời giới thiệu của bạn bè, anh Nhân, 30 tuổi, bất ngờ khi nhìn không gian trưng bày những sợi chỉ đỏ đan xen vào nhau như những thói quen, hành vi... hàng ngày dần nối kết, tạo thành một nguy cơ đột quỵ mà người trẻ không hay biết.

"Từ việc thụ động chọn xem qua nhiều clip ngắn, áp lực xã hội, những guồng quay mải mê, các thói quen xấu về ăn uống và cả việc tắm đêm, đều được thể hiện rất độc đáo", anh Nhân nói.

Anh kể rằng khi đứng nghe chăm chú cô bé đang thuyết minh về từng khu vực, anh tò mò hỏi về chiếc tai nghe và cái mic đang vặn vẹo phát ra âm thanh có ý nghĩa gì. Bất ngờ, anh được giải đó là phát âm của người đang bị đột quỵ bởi khi đột quỵ, giọng nói bệnh nhân bị khó nghe, không rõ chữ nữa.

Bên cạnh những minh họa trực quan, sống động như trên, các dấu hiệu cảnh báo theo quy tắc F.A.S.T - Face (méo miệng), Arm (yếu tay), Speech (nói khó), Time (gọi cấp cứu ngay) còn được nêu rõ trên những banner nổi bật, kêu gọi mọi người hãy hành động ngay lập tức.

Với anh Nhân, triển lãm không chỉ cung cấp thông tin trực quan mà còn giúp anh có thể nhìn nhận lại những thói quen hàng ngày của bản thân, thay đổi để tốt hơn và trân trọng hơn sức khỏe đang có.

Khách tham quan trải nghiệm phát âm khó nghe, không rõ chữ của người bị đột quỵ. Ảnh: Stroke me stroke

Anh Phan Trần Minh Nhật, Trưởng dự án cho biết ý tưởng "STROKE ME... STROKE" ra đời từ một thực tế đáng báo động: nhiều người trẻ vẫn nghĩ đột quỵ là vấn đề của tuổi già. "Chúng tôi muốn phá bỏ định kiến này, bằng cách biến những số liệu y khoa khô khan thành một hành trình trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc", anh nói. Triển lãm là lời mời mọi người tự soi chiếu sức khỏe của chính mình, lắng nghe cơ thể nhiều hơn và hành động kịp thời. Thực tế, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, để lại di chứng nặng nề và đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng. Việt Nam thuộc nhóm những nước có tỷ lệ đột quỵ cao nhất trên thế giới, cứ 4 người trên 25 tuổi có 1 người đã hoặc có nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ thường chủ quan, cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, dẫn tới bỏ qua các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, lối sống ít vận động hoặc thức khuya, stress kéo dài.

Song, đột quỵ không còn là "căn bệnh của tuổi già" như mọi người lầm tưởng. Trong thực tế, 16% ca đột quỵ trên thế giới xảy ra ở người 15-49 tuổi, và tỷ lệ này đang gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam - minh chứng rõ ràng rằng đột quỵ không chừa một ai, kể cả người trẻ.

Các dấu hiệu cảnh báo theo quy tắc F.A.S.T được nêu rõ trên những banner nổi bật. Ảnh: Stroke me stroke

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người, đặc biệt là người trẻ, cần chủ động phòng ngừa, thay đổi lối sống, tích cực vận động. Nên làm việc và học tập trong môi trường lành mạnh, ăn uống khoa học và tầm soát sức khỏe định kỳ tim mạch và não bộ.

Nếu nhận thấy các dấu hiệu cảnh báo theo quy tắc F.A.S.T hãy hành động ngay lập tức. Can thiệp sớm trong "3 giờ vàng" có thể cứu sống và giảm thiểu di chứng.

Triển lãm "STROKE ME... STROKE" diễn ra từ 9 đến 20 giờ các ngày 22, 23 và 24/8 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (TP HCM), khách tham quan vào cổng miễn phí.

Mỹ Ý