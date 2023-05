Chè dừa dầm Hải Phòng giải nhiệt ngày nóng

Chọn dừa tươi loại còn non, chặt vỏ trút nước ra để riêng. Dùng dao cạo phần cùi non để riêng. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm sữa đặc, sữa tươi, kem báo thực vật, nước cốt dừa, dừa tươi nạo sợi, dừa khô ăn kèm, trân châu...

Làm thạch dừa mềm mát, khi ăn cảm nhận vị tựa như cùi dừa non nhưng tan ra trong miệng. Cho 100 gr đường (điều chỉnh theo khẩu vị mỗi người thích ngọt hay nhạt) trộn với 1 gói bột rau câu con cá dẻo trộn đều. Cho 1 - 1,2 lít nước dừa tươi tươi vào đun sôi. Từ từ cho bột rau câu và đường vào khuấy đều, giảm nhỏ lửa và đun. Thêm 40 - 50ml nước cốt dừa vào khuấy đều, tạo màu trắng đục tựa như dừa non. Tắt bếp, nếu thích vị béo thêm 20 gr kem béo thực vật khuấy đều. Đổ thạch ra khuôn cho nguội, rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh tối thiểu 1 giờ cho thạch dừa đông lại. Bỏ thạch ra dùng dao bào hoa quả để bào thạch thành các sợi như dừa non trắng muốt, mướt mềm.