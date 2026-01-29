Chế độ ăn kháng đường giúp mỹ nhân Lee Da-hee có làn da 'không tuổi'

Hàn QuốcDuy trì quy trình chăm sóc da chuyên sâu cùng chế độ ăn kháng đường nghiêm ngặt là bí quyết giúp nữ diễn viên Lee Da-hee sở hữu nhan sắc rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

Kể từ khi ra mắt, chương trình truyền hình thực tế Single’s Inferno 5 không chỉ gây bão bởi những tình tiết lãng mạn mà còn thu hút khán giả nhờ sự dẫn dắt của dàn cố vấn. Trong đó, Lee Da-hee, mỹ nhân được mệnh danh là "nữ chủ trì đẹp nhất chương trình", gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng chuẩn.

Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp họ Lee cho biết để duy trì lỗ chân lông se khít và làn da săn chắc, cô duy trì thói quen rửa mặt bằng nước lạnh trong nhiều năm. Cô tận dụng nhiệt độ thấp để đánh thức làn da mỗi sáng, kết hợp các động tác massage nhẹ nhàng nhằm thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp gương mặt trở nên thon gọn và tràn đầy sức sống.

Đặc biệt, thay vì đầu tư quá mức vào các dòng mỹ phẩm đắt đỏ, nữ diễn viên ưu tiên quy trình làm sạch chuyên sâu. Nữ diễn viên quan niệm việc tẩy trang sạch hoàn toàn bụi bẩn và mỹ phẩm tích tụ là chìa khóa ngăn ngừa mụn, tình trạng xỉn màu và các dấu hiệu lão hóa sớm. Để tối ưu hóa bước này, cô thường xuyên sử dụng máy rửa mặt nhằm đảm bảo lỗ chân lông được thông thoáng tuyệt đối.

Đối với làn da vốn thiên khô và dễ mất nước, Lee Da-hee, 40 tuổi, áp dụng phương pháp "cấp ẩm đa tầng" (wet compress). Quy trình của cô bắt đầu bằng việc sử dụng toner làm sáng da để loại bỏ tế bào chết, tiếp nối bằng một lớp xịt khoáng cấp ẩm và cuối cùng là đắp bông tẩy trang thấm đẫm tinh chất lên vùng gò má và mũi trong khoảng 3 phút. Phương pháp này giúp diễn viên có làn da căng bóng, rạng rỡ. Bên cạnh đó, cô còn chú trọng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử. Dù ở trong nhà hay vào những ngày râm mát, mỹ nhân họ Lee vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc chống nắng và dặm lại kem chống nắng mỗi 2 giờ khi hoạt động ngoài trời để bảo vệ cấu trúc da một cách toàn diện.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò then chốt trong việc giữ gìn nhan sắc của Lee Da-hee. Nữ diễn viên cho biết bên cạnh việc duy trì thực đơn lành mạnh, cô đặc biệt khắt khe trong việc kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể. Ngoài bổ sung Vitamin C đều đặn mỗi ngày, cô còn ưu tiên hấp thụ dưỡng chất từ các thực phẩm tự nhiên như kiwi, ổi và dâu tây. Lee Da-hee cho hay việc tiêu thụ quá nhiều đường là tác nhân chính khiến da dễ trở nên vàng vọt và xỉn màu. Vì thế, cắt giảm các loại đồ uống pha chế sẵn như trà sữa, nước ngọt và đường tinh luyện là bí quyết cốt lõi giúp cô duy trì được làn da rạng rỡ, căng tràn sức sống.

Ngoài ra, Lee Da-hee còn có những bí quyết riêng để tôn lên đường nét thanh tú trên khuôn mặt của mình. Trước khi trang điểm, cô thường sử dụng máy massage mặt để giảm tình trạng tích nước, giúp các đường nét trở nên sắc sảo và thon gọn hơn. Trong quy trình dưỡng da hàng ngày, diễn viên đặc biệt chú trọng thao tác massage từ sau tai, dọc theo hai bên cổ xuống tận xương quai xanh. Kỹ thuật này giúp kích thích hệ bạch huyết lưu thông và hỗ trợ đào thải độc tố hiệu quả. Việc tuần hoàn máu được cải thiện không chỉ giúp làn da hồng hào, rạng rỡ tự nhiên mà còn ngăn chặn mọi dấu hiệu lão hóa, giúp cô duy trì diện mạo trẻ trung bất chấp thời gian.

Giải đáp về tính hiệu quả của các phương pháp này, các chuyên gia da liễu lưu ý việc rửa mặt bằng nước lạnh rất tốt cho da dầu và da dễ bị sưng nhưng nên bắt đầu bằng nước ấm để làm sạch hiệu quả trước khi kết thúc bằng nước lạnh. Với các thiết bị hỗ trợ như máy rửa mặt hay phương pháp đắp lotion, người dùng cần điều chỉnh tần suất khoảng 2-3 lần mỗi tuần để tránh gây kích ứng hoặc làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, đặc biệt là với làn da nhạy cảm. Cuối cùng, cốt lõi của việc chống lão hóa không phải là loại bỏ hoàn toàn đường hay trốn tránh ánh nắng tuyệt đối, mà là sự kiên trì trong việc bảo vệ da trước các tác nhân môi trường và duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh, ít đường tinh luyện để giữ vững độ đàn hồi cho sợi collagen từ bên trong.

Lee Da Hae sinh năm 1985, gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 2002, sau khi lọt vào chung kết cuộc thi Siêu mẫu của đài SBS. Năm 2004, cô lấn sân diễn xuất, từng đóng Bản tình ca buồn, Đôi tai ngoại cảm, Bí mật kinh hoàng, The Legend, The Beauty Inside... Vài năm nay, nữ diễn viên ít đóng phim, chủ yếu tham gia sự kiện. Cô dành thời gian phát triển kênh mạng xã hội, tập gym, chăm sóc da, làm đẹp...

