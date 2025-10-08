Chế độ ăn giúp cụ ông Brazil sống thọ 113 tuổi

Cụ João Marinho Neto chưa bao giờ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hay ung thư nhờ chế độ ăn đơn giản, gồm thịt gà thả vườn, nho tươi và đường tự nhiên.

Cụ Neto sinh ra tại Maranguape, bang Ceará, vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 113 của mình vào ngày 5/10, theo People. Sau khi cụ ông người Anh John Tinniswood qua đời ở tuổi 112 vào tháng 11/2024, cụ được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận là "người đàn ông sống thọ nhất thế giới". Khi đó, tuổi chính xác của cụ Neto là 112 tuổi 52 ngày. Hiện cụ là người đàn ông cao tuổi thứ 26 trong lịch sử.

Cụ Neto đón 113 tuổi hôm 5/10. Ảnh: Guinness World Records

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TV Globo của Brazil năm ngoái, cụ Neto tiết lộ tuân theo nguyên tắc ăn uống tự nhiên và lành mạnh suốt nhiều năm. Quen với nếp sống ở vùng quê, cụ ông không ăn uống theo công thức khắt khe nào mà chủ yếu dùng các loại thực phẩm sẵn có như hoa quả, thịt và đường tự nhiên.

Mỗi sáng, giống như nhiều người Brazil khác, cụ Neto bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê. Theo y tá Diulia Dara Nascimento, người chăm sóc cụ tại viện dưỡng lão São Sebastião ở Apuiares, Neto có niềm yêu thích đặc biệt với cà phê. Nghi thức buổi sáng này được tiếp nối bằng một bữa ăn nhẹ với nho tươi. Nho không chỉ là một trong những trái cây yêu thích của cụ mà còn được coi là bí quyết sống thọ vì nho rất giàu chất chống oxy hóa và nhiều chất dinh dưỡng khác.

Một thực phẩm khác chiếm vị trí quan trọng trong chế độ ăn uống của cụ là panela, loại đường thô thu được từ quá trình cô đặc nước mía. Loại đường này là sản phẩm truyền thống ở nhiều vùng nông thôn Brazil. Cụ Neto thường xuyên thưởng thức nó như một phần trong thói quen hàng ngày. Ngoài là nguồn năng lượng tự nhiên, panela còn giữ lại các khoáng chất có trong mía, có lợi cho sức khỏe tổng thể so với đường tinh luyện.

Chế độ ăn của cụ Neto không chỉ giới hạn ở trái cây và đường tự nhiên. Nó còn bao gồm các loại protein như có trong thịt gà thả vườn. Loại thịt này tự nhiên và ít qua chế biến hơn so với các protein động vật khác, góp phần cải thiện sức khỏe.

Nhờ chế độ ăn uống lành mạnh nên dù đã hơn 100 tuổi, cụ ông chưa bao giờ mắc các bệnh như tăng huyết áp, tiểu đường hay ung thư. Khi được hỏi về việc sống thọ, cụ Neto mỉm cười, nói rằng bí quyết rất đơn giản. "Tôi luôn có những người yêu thương ở bên cạnh và cả cuộc đời đều sống cùng những người nhân hậu", cụ nói.

Cụ Neto (giữa) chụp ảnh cùng người thân. Ảnh: Guinness World Records

Theo con trai cụ, Marcos Vinicius Marques, việc ở bên những người tốt và duy trì sự gần gũi với người thân yêu là yếu tố thiết yếu trong cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ của cụ. Cụ Neto làm nông cùng cha từ năm 4 tuổi, chăm sóc gia súc, thu hoạch trái cây và lao động vất vả suốt cả cuộc đời. Cụ có 8 người con (6 người còn sống), 22 cháu, 15 chắt và 3 chút.

Mặc dù cụ là người đàn ông cao tuổi nhất hiện nay, danh hiệu "người sống thọ nhất thế giới" (tính cả nam và nữ) vẫn thuộc về cụ bà người Anh Ethel Caterham, 116 tuổi. Cụ Neto từng gửi lời chúc đến cụ bà Caterham, tay cầm một tấm biển màu xanh viết bằng tiếng Bồ Đào Nha: "Chúc mừng sinh nhật!".

Bình Minh (Theo People, Guinness World Records)