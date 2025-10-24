Chế biến bánh mì nặng gần 7 kg cho hàng chục người ăn

Ngày 23/10, tại một khách sạn ở phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình cũ, các đầu bếp giới thiệu những ổ bánh mì khổng lồ, nặng trung bình 3-7 kg. Bánh tạo hình cá sấu, chép và nhân làm từ các loại cá.
Chiếc bánh mì pate cá ngừ đại dương của đầu bếp Bùi Hoài Thanh (bìa phải) dài một mét, nặng gần 7 kg. Bánh phải có hai người cùng mở vỏ để không bị hỏng.
Theo đầu bếp, người có 34 năm gắn bó với nghề, đây là lần đầu tiên anh thực hiện chiếc bánh khổng lồ, theo công thức của bánh mì cá Phan Thiết.
Phần nhân chế biến công phu. Cá ngừ đại dương loại 50 kg được chọn để làm pate, cá nục xốt cà chua nấu nhừ rải đều trong ruột bánh cùng rau.
Những con cá nục xếp lớp được ướp gia vị vừa ăn, xốt cà chua, rải thêm lớp rau ngò rí, hành lá, ớt, cà rốt thái sợi lên trên.
Theo đầu bếp, nhân chính làm từ 20 kg cá nục hầm với cà chua trong 5 tiếng. "Nhờ vậy mà món ăn thấm đều gia vị và rất mềm", anh Bùi Hoài Thanh nói.
Cạnh đó là chiếc bánh mì xíu mại cũng có kích thước và khối lượng tương đương, khẩu phần cho hàng chục người ăn.
Đầu bếp mất 5 tiếng để làm xong các loại nhân cho bánh mì. Trong đó phần xíu mại chế biến từ cá thu sốt cà chua, nấu trong một tiếng. "Dù có kích thước lớn nhưng món ăn vẫn giữ hương vị thơm ngon đặc trưng nhờ chuẩn bị trong thời gian ngắn trước khi trình diễn", anh Thanh cho biết.
Sự kiện còn trưng bày bánh mì không nhân, tạo hình cá chép, cá sấu với kích thước dài một mét.
Đầu bếp Thanh cho biết, mong muốn qua lần quảng diễn để giới thiệu sự phong phú của bánh mì Việt Nam, tôn vinh nguyên liệu cá - nguồn thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và gắn liền với đời sống ngư dân.
Nghệ nhân Hồ Đắc Thiếu Anh đánh giá, ngoài những loại bánh mì truyền thống sự kết hợp nhiều loại nhân làm từ cá thể hiện tinh thần sáng tạo của người Việt trong ẩm thực và tận dụng nguồn nguyên liệu biển phong phú của Việt Nam.
Bên cạnh bánh mì, 100 món ăn khác làm từ cá được trưng bày, thu hút nhiều du khách, đầu bếp tham quan.
Quỳnh Trần - Anh Tuấn