Cháy nhà ở TP HCM, một người chết

Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng nằm ở phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), khiến người đàn ông 47 tuổi mắc kẹt tử vong, sáng 6/12.

Khoảng 7h, khói lửa bùng lên ở tầng trệt căn nhà hai tầng nằm trong khu dân cư ở đường số 4, phường Hiệp Bình. Căn hộ kiểu nhà ống có một lối thoát hiểm bằng cửa chính.

Khói từ đám cháy trong ngôi nhà bốc ra khe tường phía sau. Ảnh: Đình Văn

Lúc này trong nhà có người đàn ông cùng con trai. Khi cháy căn nhà đóng cửa, người dân phá cửa cứu đứa bé ra ngoài, trong khi chủ hộ mắc kẹt ở lầu một. Đám cháy sau đó bùng lên dữ dội khiến nỗ lực dập lửa ban đầu bất thành.

Nhiều xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hoả kéo vòi rồng dập lửa chống cháy lan và khống chế ngọn lửa sau khoảng 20 phút. Khi tiến vào trong nhà, họ phát hiện người đàn ông đã tử vong ở lầu một.

Ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình, cho biết hộ gia đình có hai vợ chồng và hai con sinh sống. Lúc cháy người vợ chở đứa con nhỏ đi học. Hoả hoạn thiêu rụi nhiều tài sản, đồ nội thất trong căn nhà.

Sáng qua, TP HCM vừa xảy ra vụ cháy quán ăn ở khu vực trung tâm khiến hai phụ nữ 35-40 tuổi, hai bé 2 và 7 tuổi tử vong do ngạt khói. Căn nhà này cũng dạng nhà ống chỉ có lối thoát nạn duy nhất ở phía trước. Nhà lắp cửa cuốn kiên cố, khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận để xử lý.

Đình Văn