Cháy mỏ than ở Trung Quốc, ít nhất 16 người chết

Ít nhất 16 người thiệt mạng khi đám cháy bùng phát tại mỏ than Sơn Cước Thụ thuộc thành phố Bàn Châu, tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Trong một thông báo đăng trên trang web của thành phố Bàn Châu, chính quyền địa phương cho biết đám cháy, bùng phát vào 8h10 ngày 24/9, đã được dập tắt nhưng "sau khi xác minh sơ bộ, 16 người không còn dấu hiệu sinh tồn".

Nguyên nhân ban đầu được cho là do băng chuyền bốc cháy khiến các nạn nhân bị mắc kẹt. Mỏ than Sơn Cước Thụ nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 3.600 km.

Một mỏ than ở thành phố Bàn Châu, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, hồi năm 2018. Ảnh: Xinhua

An toàn trong lĩnh vực khai thác mỏ ở Trung Quốc đã được cải thiện trong những thập kỷ gần đây, tuy nhiên, tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra với ngành này, thường do việc thực thi các quy trình an toàn lỏng lẻo, đặc biệt là tại những mỏ còn thô sơ.

Hồi tháng hai, một vụ sập mỏ than ở khu vực Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, đã khiến hàng chục người và phương tiện bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Sau nhiều tháng không tiết lộ số thương vong, giới chức nước này hồi tháng 6 công bố vụ tai nạn đã khiến 53 người thiệt mạng.

Vị trí tỉnh Quý Châu (chấm đỏ), Trung Quốc. Đồ họa BBC

Vũ Hoàng (Theo Xinhua, AFP)