12h40 Gió trên cấp 12 ở nam Thanh Hóa - bắc Hà Tĩnh bắt đầu từ 15h

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trong hai tiếng qua bão di chuyển với tốc độ 10-15 km/h, chậm hơn một chút so với đầu giờ sáng. Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, radar khí tượng cho thấy bão Kajiki bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, trong 1-2 tiếng tới có thể giảm còn 13.

Theo ông Khiêm, cơn bão sẽ đi vào đất liền, trọng tâm là bắc Hà Tĩnh - Nghệ An vào khoảng 15-16h. Đây cũng là khoảng thời gian gió mạnh trên cấp 12, giật cấp 14-15 với bán kính 50 km quanh tâm bão. Do đó, các khu vực bắc Hà Tĩnh, Nghệ An và nam Thanh Hóa sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi sức gió, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4 trên thang 5 cấp.

"Theo hướng di chuyển thì phía nam cơn bão gió sẽ tác động yếu hơn phần phía bắc, chính vì vậy những gió mạnh ở Huế, Quảng Trị sẽ giảm dần", ông Khiêm nói thêm.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. Ảnh: Gia Chính

Nguy cơ hiện hữu nguy hiểm nhất là lũ quét, sạt lở đất. Nguyên nhân là bão chưa vào nhưng mưa từ đêm qua đến nay đã rất lớn. Khi ở phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão đã gây mưa hơn 400 mm trong 24 giờ. Hiện hoàn lưu cơn bão hôm qua và hôm nay không khác nhau nhiều nên khả năng mưa hôm nay cũng sẽ rất lớn.

Ông Khiêm đánh giá với cơn bão khác vùng mưa có thể chỉ tập trung ở ven biển, nhưng cơn bão này sẽ gây mưa ở tất cả khu vực từ ven biển, đồng bằng đến vùng núi phía tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và còn mở rộng sang cả nam Phú Thọ, Lào Cai.

"Ngay cả khi bão sang Lào suy yếu thì nguy cơ sạt lở đất, lũ quét vẫn cần đề phòng trong 2-3 ngày tới do Trung và Thượng Lào sẽ mưa lớn, lũ từ một số sông có thượng lưu từ đây chảy về Việt Nam", ông Khiêm nói.