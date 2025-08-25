-
13h00
Bão giảm một cấp, song vẫn rất mạnh
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 13h tâm bão ở trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, sức gió 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16, giảm một cấp so với hai tiếng trước. Dự báo trong ba giờ tới, bão theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh.
Theo thang đo bão, bão cấp 13 với sức gió tối đa 149 km/h là rất mạnh, tương đương với Yagi đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng vào tháng 9/2024. Gió bão có thể thổi bay cây cối, phá hủy hoàn toàn các công trình xây dựng không kiên cố, gây hư hại nặng nề ngay cả các tòa nhà lớn. Các tàu nhỏ nếu không được neo cẩn thận có thể bị đánh vỡ, nhấn chìm tại cảng, âu tàu.
12h50
Sóng lớn kèm gió giật mạnh ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh
12h40
Gió trên cấp 12 ở nam Thanh Hóa - bắc Hà Tĩnh bắt đầu từ 15h
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết trong hai tiếng qua bão di chuyển với tốc độ 10-15 km/h, chậm hơn một chút so với đầu giờ sáng. Qua phân tích ảnh mây vệ tinh, radar khí tượng cho thấy bão Kajiki bắt đầu có dấu hiệu suy giảm, trong 1-2 tiếng tới có thể giảm còn 13.
Theo ông Khiêm, cơn bão sẽ đi vào đất liền, trọng tâm là bắc Hà Tĩnh - Nghệ An vào khoảng 15-16h. Đây cũng là khoảng thời gian gió mạnh trên cấp 12, giật cấp 14-15 với bán kính 50 km quanh tâm bão. Do đó, các khu vực bắc Hà Tĩnh, Nghệ An và nam Thanh Hóa sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi sức gió, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 4 trên thang 5 cấp.
"Theo hướng di chuyển thì phía nam cơn bão gió sẽ tác động yếu hơn phần phía bắc, chính vì vậy những gió mạnh ở Huế, Quảng Trị sẽ giảm dần", ông Khiêm nói thêm.
Nguy cơ hiện hữu nguy hiểm nhất là lũ quét, sạt lở đất. Nguyên nhân là bão chưa vào nhưng mưa từ đêm qua đến nay đã rất lớn. Khi ở phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão đã gây mưa hơn 400 mm trong 24 giờ. Hiện hoàn lưu cơn bão hôm qua và hôm nay không khác nhau nhiều nên khả năng mưa hôm nay cũng sẽ rất lớn.
Ông Khiêm đánh giá với cơn bão khác vùng mưa có thể chỉ tập trung ở ven biển, nhưng cơn bão này sẽ gây mưa ở tất cả khu vực từ ven biển, đồng bằng đến vùng núi phía tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và còn mở rộng sang cả nam Phú Thọ, Lào Cai.
"Ngay cả khi bão sang Lào suy yếu thì nguy cơ sạt lở đất, lũ quét vẫn cần đề phòng trong 2-3 ngày tới do Trung và Thượng Lào sẽ mưa lớn, lũ từ một số sông có thượng lưu từ đây chảy về Việt Nam", ông Khiêm nói.
12h30
Nghệ An tiếp tục di dân
Tại các xã ven biển Nghệ An, từ sáng đến trưa nay chính quyền tiếp tục di dân tránh bão Kajiki. Tại xã ven biển Quỳnh Phú, nhà chức trách tổ chức sơ tán 1.705 người dân khỏi vùng nguy hiểm, bố trí tại các nhà kiên cố để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ từng hộ di chuyển, hạn chế thấp nhất rủi ro khi bão đổ bộ.
Tại phường Cửa Lò, nơi được dự báo ảnh hưởng trực tiếp bởi bão Kajiki, hơn 2.500 người ở 380 hộ đã được đưa đến trường học, khách sạn và nhà cao tầng. Các lực lượng rà soát từng gia đình, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển hay lồng bè. "Được cán bộ, dân quân đưa đến nơi an toàn, tôi yên tâm và rất cảm ơn chính quyền đã lo cho dân", bà Hoàng Thị Hành, 90 tuổi, nói.
Các phường Thành Vinh và Trường Vinh cũng khẩn trương sơ tán hàng nghìn hộ dân ở chung cư cũ, khu tập thể và vùng xung yếu. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ người dân trong diện nguy hiểm đã được di chuyển đến điểm tránh trú tập trung, đảm bảo điều kiện sinh hoạt tạm thời.
12h20
Nhiều tuyến đường ở các phường trung tâm Nghệ An ngập sâu
Tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, gió mạnh kèm mưa lớn từng đợt kéo dài 20-30 phút khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Trên các phố Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Thái Học, nước dâng cao 30-40 cm, khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển khó khăn.
Một số cây xanh ven đường như Nguyễn Thái Học, Trường Chinh và đường ven sông Lam bật gốc, gãy đổ, chắn lối đi, lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý để thông đường.
12h10
Ngư dân Quảng Trị đội mưa neo thuyền
Không nằm vùng tâm bão đi qua nhưng phía bắc tỉnh Quảng Trị, giáp với Hà Tĩnh từ trưa nay mưa trắng trời. Tại sông Roòn, xã Hòa Trạch, mưa lớn trút xuống dồn nước thượng nguồn đổ về chảy mạnh, nhiều ngư dân đội mưa mang theo dây thường gia cố tàu thuyền.
Gió hướng tây nam giật từng cơn, trời mưa to, song ông Trần Tuấn có thuyền neo đậu bên sông vẫn gia cố thêm, buộc dây tránh bị cuốn trôi. Mấy ngày trước nghe tin bão về, ông đã neo thuyền vào cầu Cảnh Dương nhưng nước chảy mạnh nên vẫn đề phòng.
Tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân không ra đường từ đêm qua để đảm bảo an toàn. Tỉnh có 8.725 tàu thuyền với 24.198 lao động, trong đó 8.711 tàu cá với hơn 24.100 lao động neo đậu tránh bão. Hiện chỉ còn 14 tàu cá với 72 lao động đang hoạt động ở vùng biển phía Nam, gồm 10 tàu (42 lao động) tại Quảng Ngãi và 4 tàu (30 lao động) ở khu vực Lâm Đồng - Cà Mau.
12h00
Có thể cấm đường khi bão vào
Cục Cảnh sát giao thông trưa 25/8 khuyến cáo phương tiện hạn chế di chuyển trên quốc lộ 1, cao tốc Bắc Nam đi qua các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; trường hợp cần thiết sẽ tổ chức cấm đường, phương tiện chủ động tìm lộ trình phù hợp.
Trước đó từ 6h sáng, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã cấm phương tiện, lực lượng chức năng cắt cử người tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa.
11h45
Thanh Hóa tiếp tục sơ tán dân
Chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, Thanh Hóa đã sơ tán gần 2.000 hộ dân vùng ven biển, nơi nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn. Song trưa nay bão có chiều hướng dịch chuyển, nguy cơ ngập lụt và hư hỏng nhà cửa.
Công an, quân đội rà soát tiếp, đến từng nhà ở phường Nghi Sơn để di dời đến công sở, trường học. Việc sơ tán được làm khẩn trương trước giờ bão đổ bộ. Người già, khuyết tật và trẻ nhỏ được ưu tiên lên ôtô hoặc xe máy đưa đến vị trí an toàn.
11h30
Gió giật mạnh ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
11h25
Sầm Sơn sóng mạnh kết hợp triều cường
Vùng biển du lịch của Thanh Hóa đang mưa như trút. Sóng biển đục ngầu đập vào bờ cao 1-2 m. "Sóng cao dần và có thể đạt cực điểm khi bão vào cùng lúc triều cường dâng", ngư dân Trần Văn Hữu, 70 tuổi đúc rút kinh nghiệm.