Chạy bộ đúng cách giúp chân thon gọn

Chạy bộ một cách khoa học, chân không to mà thanh mảnh, linh hoạt hơn.

Chạy bộ là một trong những bộ môn được nhiều người lựa chọn bởi vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa dễ thực hiện lại không tốn kém. Ảnh: VnExpress Marathon.

Nhiều runner chọn chạy bộ để cải thiện sức khỏe, vóc dáng và tăng hứng thú với cuộc sống. Tuy nhiên, không ít người, nhất là nữ giới, lo lắng chạy liên tục sẽ khiến chân thô, xấu. Trên thực tế, chỉ cần vận động khoa học, đúng tư thế, runner có thể sở hữu đôi chân đẹp.

Theo trang Baijiahao, chân to là do hai nguyên nhân: tăng mỡ và tăng cơ. Kiên trì chạy bộ có thể cải tạo dáng, tiêu mỡ đùi lẫn cơ bắp, chân mảnh mai hơn. Với người mới tập chạy, cơ chân sẽ đau và sưng tấy trong thời gian ngắn, cảm giác chân to lên là bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu của quá trình chạy.

Siêu mẫu Thư Hiểu Văn (Ju Xiao Wen) là chân chạy kiên trì nhất ở showbiz Trung Quốc. Thời gian đầu đến Mỹ, sự nghiệp của cô không suôn sẻ. Lúc chưa tìm được hướng đi, cô hứng thú với môn chạy bộ. Chạy càng lâu, Thư Hiểu Văn càng yêu thích hoạt động này và tham gia rất nhiều cuộc thi marathon, hầu như năm nào cũng có mặt tại trường đua Thượng Hải. Đôi chân dài giúp cô chạy nhanh, hình thể càng rắn chắc, cân đối hơn.

Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh chạy đúng cách không làm to chân mà khiến nó thanh mảnh hơn. Dưới đây là một số lưu ý khi chạy:

Tư thế chạy đúng

Các chuyên gia gợi ý thế chạy đúng gồm: thân trên thẳng, hông dồn trọng tâm về trước và đẩy chân chạy về trước. Lưu ý sải chân nhỏ và nhịp nhanh sẽ tốt hơn sải chân lớn và nhịp chậm. Giảm thiểu nhảy (chạy trượt trên mặt đất thay vì nhảy với những bước nặng nhọc) và chân tiếp đất nhẹ nhàng, tránh gây áp lực lên cơ bắp chân khiến chúng ngày càng to lên.

Kéo giãn cơ sau khi chạy

Động tác này rất quan trọng trong chạy bộ. Nếu không kéo giãn cơ, chân sẽ có biểu hiện cứng và kém đàn hồi, ảnh hưởng đến sự linh hoạt, dẻo dai của các khớp và tăng nguy cơ chấn thương.

Kéo giãn cơ tác động tích cực đến độ đàn hồi và thư giãn của cơ, tăng tính linh hoạt cơ và giảm khả năng chấn thương. Bên cạnh đó, động tác này giúp việc tập luyện hiệu quả hơn.

Chạy hơn 40 phút mỗi lượt

Về lý thuyết, trên cơ sở khởi động hoàn toàn, mức tiêu hao năng lượng nhanh cũng tương đương như khi chạy bộ 20 phút, lúc này năng lượng dự trữ từ mỡ bắt đầu được vận động và sẵn sàng đốt cháy. Nếu ngừng tập lúc này, bạn sẽ không đạt mục tiêu đốt cháy hết chất béo. Do đó, chuyên gia khuyến khích runner chạy ít nhất 20 phút, còn 45-60 phút là tốt nhất.

Không chạy quá nhanh

Đổ mồ hôi nhiều và thở hổn hển khiến việc chạy bộ không thể kéo dài, quan trọng hơn là không tiêu hao mỡ. Khi chạy nhanh, lượng oxy cung cấp không đủ, cơ thể chỉ có thể rút nguồn năng lượng yếm khí ra để sử dụng, còn chất béo không thể tham gia cung cấp năng lượng.

Vì vậy, runner cần vận động với cường độ thấp, để mỡ được vận động và tiêu hao, biến thành năng lượng cho hoạt động chạy, từ đó chân ngày càng gầy đi. Bạn cũng có thể trang bị các thiết bị thể thao cần thiết khi chạy. Dụng cụ thích hợp giúp chạy tốt hơn và thấy rõ hiệu quả.

"Hầu hết nữ quan tâm chạy bộ là người những yêu cái đẹp. Cơ bắp phái nữ khó phát triển mạnh mẽ và đôi chân cũng không to hơn khi chạy. Đừng quá lo lắng vấn đề này, hãy kiên trì vận động để tìm ra câu trả lời cho mình", trang Baijiahao nhấn mạnh.

Khương Nghi