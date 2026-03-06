Chạy bộ để đào thải cồn nhanh hơn?

Sau uống rượu, tôi thường chạy bộ một vòng quanh khu dân cư để giải rượu nhưng thấy không hiệu quả, có phải do vận động nhẹ nhàng quá không?(Hoàng, 40 tuổi, Hà Nội).

Trả lời:

Một người trưởng thành có sức khỏe bình thường trung bình cứ sau một giờ gan sẽ đào thải một đơn vị cồn. Khoảng 10-15% cồn sẽ đào thải qua đường hô hấp, da, mồ hôi; khoảng 85-90% sẽ được xử lý qua gan. Thời gian đào thải cồn có thể sớm hay muộn còn tùy theo tuổi, cân nặng... của người uống. Mỗi người có khả năng đào thải, ngưỡng chịu đựng, tửu lượng khác nhau dẫn đến khả năng đào thải khác nhau.

Chạy bộ đúng cách giúp cải thiện sức khỏe và phát triển cơ bắp. Tuy nhiên, đây không phải phương pháp đào thải cồn khoa học.

Sau khi uống rượu, mạch máu giãn, máu cô đặc, lỗ chân lông mở rộng, dễ nhiễm lạnh. Vận động mạnh trước hoặc sau khi uống rượu có thể gây tăng hoặc tụt huyết áp đột ngột, hình thành cục máu đông, dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, đặc biệt nguy hiểm với người từng đột quỵ hoặc tăng huyết áp.

Chạy bộ tốt cho sức khỏe, song cần chạy đúng thời điểm, tình trạng sức khỏe ổn định, tỉnh táo. Ảnh: Hami Linh

Rượu bia là chất lợi tiểu, gây mất nước, rối loạn điện giải. Kết hợp vận động mạnh sau khi uống rượu làm cơ thể mệt mỏi, mất nước nhiều hơn, không tốt cho sức khỏe. Trời lạnh, giao mùa, không nên tập ngoài trời sau khi uống rượu vì nguy cơ đột quỵ tăng cao.

Uống rượu khiến cơ thể mệt mỏi, tim đập nhanh, khó kiểm soát hành vi, dễ gây tai nạn hoặc chấn thương. Đây không phải cách giải rượu an toàn, thậm chí có thể gây tử vong. Đột quỵ xảy ra bất cứ lúc nào và ai cũng có nguy cơ, tuyệt đối không được chủ quan, rước bệnh vào người.

Bạn có thể tham khảo công thức tính nồng độ cồn sau:

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa Phương Đông