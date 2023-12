Châu Hải My trong ký ức 'người tình màn ảnh' Huỳnh Nhật Hoa

Huỳnh Nhật Hoa, đóng nhiều phim nhất với Châu Hải My, xem cô là người em gái ngoan ngoãn và trong sáng.

Trong chương trình của đài TVB ngày 14/12, tài tử Hong Kong cho biết khi hay tin đồng nghiệp bệnh nặng, anh niệm kinh Phật, cầu nguyện cô qua khỏi. Ngày 12/12, Nhật Hoa ngồi tàu cao tốc từ địa phương khác về Hong Kong, vừa xuống tàu, anh nhận tin cô qua đời. Diễn viên 62 nói: "Tôi bị sốc, cảm giác như bị sét đánh ngang tai".

Nhật Hoa, Hải My khi đóng "Nghĩa bất dung tình". Ảnh: Mp Weekly

Huỳnh Nhật Hoa cho biết quen Châu Hải My năm 1985, khi quay phim Dương gia tướng. Lúc đó cô vừa thi xong Miss Hong Kong, là gương mặt mới của làng phim. Anh nhận xét Châu Hải My ngoan, trong sáng và bẽn lẽn do chưa quen môi trường làm việc. Khi mọi người ngồi lại trò chuyện với nhau, Hải My đọc sách hoặc nhìn mọi người nói chuyện.

Tới năm 1989, hai người làm việc chung khi quay Nghĩa bất dung tình, lúc này, họ thân thiết hơn. Nhà đài còn làm lễ kết nghĩa anh em cho Huỳnh Nhật Hoa và Châu Hải My, Ôn Triệu Luân. Ba người gắn bó với nhau, tình cảm thân thiết.

Châu Hải My, Huỳnh Nhật Hoa trong "Mạt đại hoàng tôn" Hải My và Huỳnh Nhật hoa trong "Mạt đại hoàng tôn". Video: Bilibili

Tiếp đó, Huỳnh Nhật Hoa và Châu Hải My kết đôi ở Mạt đại hoàng tôn (1992) -tác phẩm lập kỷ lục về tỷ lệ người xem ở Đài Loan. Năm 1998, họ lại đóng cặp ở Bí mật của trái tim (Thiên địa hào tình), giai đoạn này, anh thấy gương mặt bạn diễn thường xuyên nổi ban đỏ, hỏi han sức khỏe Hải My. Cô trả lời: "Anh, em không sao đâu, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, anh đừng lo".

Thập niên 2000, Châu Hải My sang Trung Quốc đại lục sống và làm việc, hai người dần ít gặp nhau. Dù vậy, Huỳnh Nhật Hoa luôn nhớ về Châu Hải My như một người em gái, chúc phúc cho cô.

Hải My và Miêu Kiều Vỹ trong "Học cảnh truy kích". Ảnh: Mp Weekly

Cũng ở chương trình, tài tử Miêu Kiều Vỹ, đóng người yêu Châu Hải My ở phim Học cảnh truy kích (2009), nói hai người quen nhau từ lúc mới vào làng giải trí. Khi làm việc chung, anh cảm thấy diễn viên tính cách dễ gần, thoải mái. Mỗi lần gặp lại, Miêu Kiều Vỹ đều thấy Châu Hải My dễ thương, năng động và vui tươi.

Theo St Headline, Châu Hải My mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, gặp chứng tiểu cầu thấp, hệ miễn dịch kém nhưng không công khai tình trạng sức khỏe. Hôm 11/12, cô được phát hiện hôn mê tại nhà riêng. Khi đưa đến bệnh viện, tim của Châu Hải My đã ngừng đập.

Như Anh (theo TVB)