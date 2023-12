Châu Hải My đột tử do bệnh tim

Gia đình lần đầu công bố nguyên nhân diễn viên Châu Hải My đột tử là do bệnh tim, mẹ cô thừa kế toàn bộ tài sản.

Theo St Headline tối 27/12, chị của Châu Hải My là Châu Hải Oanh lần đầu nói về nguyên nhân em gái qua đời. Theo các trích xuất camera và kết quả khám bệnh của bệnh viện, cơ quan chức năng kết luận cô tử vong do bệnh về tim mạch. Theo gia đình, Châu Hải My không phải chịu đau đớn những ngày cuối đời, ra đi thanh thản.

Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Ảnh: Zhou Haimei Studio

Chị của diễn viên viết: "Mong mọi người không đồn đoán thêm về nguyên nhân cái chết, tôn trọng người đã mất". Gia đình sẽ đưa tro cốt Châu Hải My từ Bắc Kinh về Hong Kong, hiện người thân tìm phần mộ phù hợp.

Theo Châu Hải Oanh, toàn bộ tài sản, bất động sản của Châu Hải My do mẹ của diễn viên thừa kế. Gia đình không lập bất kỳ quỹ từ thiện nào mang tên Châu Hải My. Châu Hải Oanh mong fan không bị lừa đảo trên Internet. Trước đây, Châu Hải My thường ủng hộ các dự án từ thiện, mẹ của diễn viên sẽ dùng tên con gái tiếp tục ủng hộ những dự án này.

Châu Hải My ở buổi chụp hình cuối cùng Châu Hải My ở lần chụp hình thời trang cuối cùng, hồi tháng 11/2023. Video: Pioneer

Diễn viên từng nuôi nhiều mèo, chó, một người bạn của Châu Hải My nhận nuôi những thú cưng này. Hải Oanh tiết lộ thời gian qua, không ít người quay video quanh biệt thự của Châu Hải My ở Bắc Kinh, chị mong những người này ngừng làm phiền gia đình.

Diễn viên đột ngột qua đời hôm 11/12 tại nhà riêng. Theo St Headline, người đầu tiên phát hiện Hải My hôn mê là cộng sự của diễn viên. Sáng cùng ngày, người này thấy Hải My nằm bất tỉnh trên nền nhà, đưa cô đến bệnh viện.

Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược Châu Hải My đóng Chu Chỉ Nhược. Video: Bilibili

Châu Hải My gia nhập làng giải trí năm 1985, sau khi thi Miss Hong Kong, thành danh qua nhiều tác phẩm như Mạt đại hoàng tôn, Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào tình, Đại náo Quảng Xương Long, Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương. Nhiều khán giả châu Á gọi Hải My là "bóng hồng trong mơ" một thời.

Như Anh (theo St Headline)