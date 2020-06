Cháu gái ra sách về Trump

Mary Trump tuyên bố sẽ ra mắt cuốn sách về chú ruột, trong đó nói về các tài liệu thuế bí mật của Trump.

Nhà xuất bản Simon & Schuster cho hay cháu gái gọi Tổng thống Trump là chú ruột, Mary Trump, dự định phát hành cuốn sách "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous" (Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới bằng cách nào) vào ngày 28/7. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ phải đối mặt với những thông tin được đưa ra từ một thành viên trong gia đình.

Trong cuốn sách, bà Mary, 55 tuổi, dự kiến nói về việc bà là người cung cấp tin chính cho cuộc điều tra của NYTimes về các tài liệu thuế bí mật của Trump. Người phát ngôn của hãng tin này và Nhà Trắng đều không bình luận về thông tin.

Mary Trump trong một ảnh đăng Twitter cá nhân. Ảnh: Sun.

Năm ngoái, ba nhà báo của NYTimes đã giành giải thưởng Pulitzer cho bài điều tra về vấn đề tài chính của gia đình Trump, đồng thời tiết lộ quá trình trở thành tỷ phú tự thân của ông chủ Nhà Trắng. Mary Trump là con gái của Fred Trump Jr., anh trai của Tổng thống Mỹ, người đã qua đời năm 1981. Bà ít xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ những ồn ào liên quan đến bất hòa gia đình với ông của bà, Fred Trump Sr., tức cha của của Tổng thống Trump, người đã qua đời vào năm 1999.

Nội dung cuốn sách của Mary cũng kể chi tiết về người chú của mình trong vị trí con trai cưng của ông Fred Trump Sr.

Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ Trump tới căn cứ không quân Andrew, bang Maryland, hôm 14/6. Ảnh: NYTimes.

Trước Mary, một số cựu trợ lý Nhà Trắng và các thành viên chính quyền Trump từng cho ra sách có nội dung tiêu cực về Tổng thống, bao gồm cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương (FBI) James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew G. McCabe và cựu trợ lý Cliff Sims. Chính quyền Trump hôm 16/6 còn đệ đơn kiện cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, khi ông này chuẩn bị cho ra mắt cuốn hồi ký về Nhà Trắng, được cho là chứa thông tin mật, có thể gây tổn hại an ninh quốc gia.

Sách của thành viên gia đình Tổng thống Mỹ sẽ thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh ông Trump đang phải đối mặt với những chỉ trích về cách xử lý Covid-19 và các cuộc biểu tình đòi bình đẳng cho người da màu trên khắp nước Mỹ. Sách cũng dự kiến được phát hành chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Mai Lâm (Theo NYTimes)