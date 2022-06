Châu Đăng Khoa, Sofia 'đốt cháy' sân khấu VM Quy Nhơn

20h30 Châu Đăng Khoa khuấy động đêm khai mạc

Khán giả hò reo ngay khi MC giới thiệu hai cái tên Châu Đăng Khoa và Sofia tiếp nối chương trình. Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục cam rực rỡ, ngay lập tức làm nóng bầu không khí với ca khúc sôi động mang tên "Craze" do chính anh sáng tác. Đáp lại những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả tại quảng trường, Châu Đăng Khoa chạy xuống thềm sân khấu giao lưu với mọi người. Khán giả cùng giơ tay, nhún nhảy và hát cùng nam ca sĩ.

Châu Đăng Khoa xuất hiện trong bộ trang phục màu cam. Ảnh: Phạm Chiểu

Châu Đăng Khoa tiến tới sát khán giả. Ảnh: Phạm Chiểu

Nối tiếp màn trình diễn, Châu Đăng Khoa tiếp tục gửi đến khán giả một bài hát cũng do anh sáng tác: "Do what you want". Nam ca sĩ "cháy" hết mình với ca khúc sôi động kết hợp cùng đọc rap.