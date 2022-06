VnExpress Marathon Quy Nhơn 2022: mỗi VĐV là một đại sứ du lịch

Giải chạy VM Quy Nhơn là sự kiện trọng điểm thúc đẩy du lịch địa phương, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ông Lâm Hải Giang tại lễ khai mạc giải diễn ra tối 12/6.

Trước khi tiếng còi khai cuộc cất lên vào 3h sáng ngày 12/6, vào tối 11/6, VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 đã có một lễ khai mạc hấp dẫn, sôi động với sự tham gia của đại diện Ban tổ chức, lãnh đạo tỉnh Quy Nhơn, các nhà tài trợ, các nghệ sĩ và đông đảo khán giả là các vận động viên, du khách cùng người dân địa phương.

Trong lần tổ chức thứ 3, VM Quy Nhơn 2022 thu hút 10.000 vận động viên và ước tính 40.000 khách du lịch. Bên cạnh người thân, bạn bè của các vận động viên, nhiều du khách cũng chọn đến với Quy Nhơn lần này để hoà vào không khí của ngày hội du lịch, thể thao đặc sắc đã trở thành nét đặc trưng của địa phương.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: Phạm Chiểu

"Quy Nhơn đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đặc trưng, phát triển các di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh thông qua các sự kiện văn hóa thể thao quy mô lớn. Trong đó giải chạy VnExpress Marathon là sự kiện trọng điểm", ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ trong bài phát biểu tại lễ khai mạc.

Bình Định là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, là cái nôi của nghệ thuật tuồng, sở hữu 142 di tích xếp hạng, trong đó có các di tích xếp hạng cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Bình Định được thiên nhiên tặng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, với 134 km đường bờ biển, hầu hết các bãi biển đẹp. Bình Định có núi, có sông, 150.000 ha rừng tự nhiên, nhiều lễ hội đặc sắc, ẩm thực.

Với mục tiêu xây dựng điểm đến hấp dẫn của du lịch, trong thời gian qua Bình Định có nhiều chính sách thúc đẩy, thu hút du khách, hợp tác cùng nhiều doanh nghiệp lớn. Năm 2020, thành phố Quy Nhơn được vinh danh là một trong những điểm du lịch tốt nhất (bảng xếp hạng Hostelworld Mỹ), Top 7 nơi an toàn đáng đến sau Covid-19. Tỉnh hợp tác với các tỉnh, doanh nghiệp trong và ngoài nước để quảng bá du lịch.

Ông Lâm Hải Giang nhận định sự kiện VnExpress Marathon hằng năm là cơ hội tốt để quảng bá du lịch để Bình Định đến gần với người dân cả nước. Ông kỳ vọng, mỗi vận động viên là một đại sứ du lịch để đưa Bình Định đến gần với du khách.

Ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến FPT. Ảnh: Phạm Chiểu

Đại diện cho Ban tổ chức, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online chia sẻ niềm vui khi chứng kiến giải chạy ngày càng tạo tiếng vang với cộng đồng yêu thể thao, quảng bá về một Quy Nhơn năng động, sáng tạo, trẻ trung. Sự kiện là hoạt động hấp dẫn không chỉ với runner mà còn với khách du lịch trong nước và quốc tế.

"Với 10.000 runner tham gia giải chạy năm nay, gấp đôi so với lần đầu giải được tổ chức tại Quy Nhơn, đây là thành quả, hỗ trợ của địa phương, nhà tài trợ, nhà đồng hành", ông Cường nói và gửi lời cảm ơn các đơn vị đã cùng phối hợp tổ chức một giải chạy quy mô lớn như VnExpress Marathon.

VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn do báo điện tử VnExpress phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức, với sự tham gia của nhà tài trợ đồng hành Tập đoàn Hưng Thịnh. Giải sẽ chính thức khởi tranh vào sáng sớm ngày 12/6.

Đại diện Ban tổ chức trao hoa đến những nhà tài trợ đồng hành cùng giải. Ảnh: Phạm Chiểu

Sau các bài phát biểu, đông đảo khán giả theo dõi chương trình được mãn nhãn với các màn biểu diễn ca nhạc chất lượng, sôi động từ các ca sĩ khách mời Đức Tuấn, Hoàng Thuỳ Linh, Sofia, Châu Đăng Khoa.

Mở màn cho chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 là ca sĩ Đức Tuấn với ca khúc Quy Nhơn mênh mang niềm nhớ. Bài hát sâu lắng, đưa khán giả cảm nhận vẻ đẹp của Quy Nhơn với khung cảnh về những buổi chiều gió lộng ngoài khơi, bãi cát vàng, phố Gia Long rộn ràng...

Ca sĩ Đức Tuấn biểu diễn tại sự kiện. Ảnh: Phạm Chiểu

Nam ca sĩ khuấy động không khí với ca khúc tiếp theo là Muốn nghe tiếng sóng và Niềm tin chiến thắng nhằm cổ vũ tinh thần các vận động viên sẽ chinh phục đường chạy VM Quy Nhơn 2022 trong sáng ngày hôm sau. Anh cũng sẽ là một trong những runner của giải và tự thử thách mình với cự ly 42km. Trong lần đầu tiên trải nghiệm cự ly full marathon, nam ca sĩ đặt mục tiêu sẽ hoàn thành trong 4 tiếng đồng hồ.

Không khí sự kiện càng trở nên náo nhiệt với màn biểu diễn tiếp theo của ca sĩ Châu Đăng Khoa. Khán giả hò reo ngay khi MC giới thiệu hai cái tên Châu Đăng Khoa và Sofia tiếp nối chương trình. Nam ca sĩ xuất hiện với trang phục cam rực rỡ, làm nóng bầu không khí với ca khúc sôi động mang tên Craze do chính anh sáng tác. Đáp lại những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả tại quảng trường, Châu Đăng Khoa chạy xuống thềm sân khấu giao lưu và khán giả cùng giơ tay, nhún nhảy và hát cùng nam ca sĩ.

Châu Đăng Khoa tiến tới sát khán giả. Ảnh: Phạm Chiểu

Những câu hát đầu tiên trong ca khúc "Nhờ người hay nhớ" vang lên khiến nhiều khán giả nhận ra và đồng thanh gọi tên ca sĩ Sofia. Khu vực khán đài được thắp sáng bởi những ánh đèn flash đung đưa theo ca từ da diết, cảm xúc từ bài hát. Nữ ca sĩ gen Z từng chia sẻ đây là lần đầu tiên cô tham dự lễ khai mạc một giải chạy có quy mô lớn như VnExpress Marathon.

Tiếp nối màn trình diễn, Sofia gửi đến các khán giả Quy Nhơn bản hit tiếp theo, ca khúc Người lạ ơi. Ca khúc được thể hiện mới lạ mới bản mix sôi động và khuấy động không khí tại sân khấu VM Quy Nhơn. lại sự cổ vũ cuồng nhiệt, nữ ca sĩ cũng đi xuống sân khấu giao lưu với khán giả.

Sau màn biểu diễn loạt ca khúc, Châu Đăng Khoa và Sofia cùng giao lưu, trò chuyện với khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ cảm xúc tự hào khi tham dự đêm khai mạc giải chạy. "Cảm giác rất đã vì khán giả Quy Nhơn rất cháy", Châu Đăng Khoa nói.

Châu Đăng Khoa giới thiệu màn trình diễn đặc biệt tiếp theo với Sofia, ca khúc mà anh sáng tác dành tặng riêng cho giải chạy VnExpress Marathon mang tên Run Run Run. Giọng ca nội lực của Sofia kết hợp cùng Châu Đăng Khoa khiến bầu không khí càng sôi động.

Hoàng Thùy Linh trên sân khấu VM Quy Nhơn 2022. Ảnh: Phạm Chiểu

Màn biểu diễn khép lại chương trình là của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh với bài hát Gieo quẻ. Để Mị nói cho mà nghe, See tình. Khán giả reo hò cổ vũ ca sĩ, hát theo lời nhạc... Nữ ca sĩ cho biết, bản thân đã lâu mới có dịp quay trở lại Quy Nhơn. Cô chúc các runner tham gia tranh tài tại VM Quy Nhơn 2022 chiến thắng chính mình. Cô cũng gửi những lời tốt đẹp nhất đến với khán giả.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhơn 2022 sẽ chính thức bước vào đường đua lúc 3h sáng ngày 12/6 với 4 cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km. Trong 10.000 vận động viên tham gia có 1.400 người đăng ký cự ly 42km, 3.500 người chạy 21km. Cự ly 10km và 5km thu hút 5.100 người.

Năm nay, đường chạy của giải có nhiều thay đổi, trong đó, điểm xuất phát và về đích nằm tại hai điểm riêng biệt nhằm giúp đảm bảo trải nghiệm an toàn cho các chân chạy. Xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, runner sẽ lần lượt được trải nghiệm đường chạy giữa biển khi chinh phục cầu Thị Nại, hay ngắm nhìn vẻ đẹp độc đáo của cánh đồng điện gió Phương Mai... Ban tổ chức giải nhận được sự hỗ trợ toàn diện của các cấp chính quyền tỉnh Bình Định và thành phố Quy Nhơn. Khoảng 360 chiến sĩ công an đã được huy động để bảo vệ an ninh trật tự, 1.000 tình nguyện viên đến từ Đại học Quy Nhơn tham gia hỗ trợ công tác tổ chức giải, chăm sóc vận động viên. Tổ y tế cũng là lực lượng hùng hậu từ các bác sĩ, điều dưỡng và các bệnh viện lớn trên địa bàn.