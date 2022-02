Châu Bùi không dám tưởng tượng cuộc sống thiếu du lịch

"Hãy ngắm nhìn thế giới. Điều đó tuyệt vời hơn bất cứ giấc mơ nào", đó là điều nữ người mẫu trẻ Châu Bùi tâm đắc.

Trước khi dịch bùng phát, Châu Bùi có vô vàn cơ hội khám phá thế giới nhờ làm công việc người mẫu. Trong đợt giãn cách xã hội vì dịch bệnh kéo dài gần nửa năm 2021, Châu Bùi không đi đâu. Dù vậy, đam mê du lịch trong cô chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Cô vẫn đi "du lịch" bằng cách xem lại các chuyến đi cũ. Nay cuộc sống dần trở lại bình thường, Châu luôn trong tâm thế xách balo và lên đường. Cô không dám tưởng tượng cuộc sống thiếu du lịch bởi nếu vậy, cuộc sống đó sẽ bớt thú vị, ý nghĩa đi rất nhiều. Chia sẻ với VnExpress, Châu Bùi nói về cách du lịch ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

"Châu rất mong những câu chuyện Châu chia sẻ sẽ phần nào giúp cho mọi người giữ được ngọn lửa đam mê xê dịch trong mình".

Du lịch giúp Châu Bùi duy trì sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống và tạo động lực để làm việc chăm chỉ hơn nữa. Ngoài những giây phút thư giãn, đối với Châu, từng khoảnh khắc xê dịch là từng khoảnh khắc được học hỏi, kết bạn và tìm hiểu về thế giới, cũng như tìm hiểu về chính bản thân.

Bản thân nữ người mẫu có hành trình xây dựng phong cách cá nhân lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch tới Seoul (Hàn Quốc), Paris (Pháp), New York (Mỹ), Milan (Italy)... Công việc của Châu Bùi là sáng tạo nội dung, đặc biệt liên quan đến thời trang. Cô cho rằng, du lịch là cách tốt nhất để có thêm nhiều trải nghiệm, từ đó có thêm góc nhìn, đa dạng hóa cách suy nghĩ, khiến công việc liên quan đến sáng tạo, nhờ vậy trở nên thú vị hơn nhiều. Trên những hành trình, Châu dành thời gian để quan sát xung quanh, tìm nguồn cảm hứng và áp dụng vào chính phong cách thời trang của mình. Màu sắc của thiên nhiên như mặt hồ, cây xanh... giúp Châu có ý tưởng phối đồ và phối màu.

Là một người mẫu, khi du lịch Châu quan tâm nhiều đến cách ăn mặc của người dân địa phương. Thời trang phản ánh văn hóa, con người. Nếu như Paris (Pháp) khiến Châu yêu thích bởi phong cách "chic", thanh lịch và tối giản thì Nhật Bản với văn hóa thời trang "second hand" độc đáo, không có sự phán xét hay giới hạn cũng khiến cô đặc biệt ấn tượng. Nói về bí quyết ăn mặc đẹp nhưng vẫn ưu tiên tiện lợi, gọn gàng khi du lịch, Châu nói rằng cần tìm hiểu trước về địa điểm mình sẽ tới. Bạn nên tìm hiểu khí hậu, văn hóa, con người ở đó ra sao để có những trang phục phù hợp, kết hợp với tính cách, con người của mình. Châu luôn nghĩ rằng, ai cũng vậy, mình đẹp nhất khi là mình, mặc trang phục mình thích, làm điều mình muốn.

Cô may mắn được đặt chân đến nhiều nơi. Điểm đến Châu thích nhất là Nhật Bản do ấn tượng với văn hóa, cảnh quan và món mì ramen trứ danh. Kỷ niệm du lịch đáng nhớ nhất của cô là chuyến đi Mỹ cùng gia đình. Cô cho biết, bố mình đã làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm tiền đưa cả gia đình đến đó. Tại đây, cô được ông dạy nhiều bài học về cách sống có mục tiêu. Sự cố khó quên nhất khi đi du lịch của Châu Bùi là trong một tuần lễ thời trang tại Paris (Pháp), khi cô cần tìm thêm vị trí đặc biệt và mới lạ để chụp hình. Cô và cả nhóm bị lạc vào một quận khá xa ngoài thủ đô, nơi đó vắng vẻ và khá nguy hiểm. Châu và cả nhóm có một trận "rượt đuổi" đúng nghĩa khỏi những người lạ và may mắn "chạy kịp" đến nơi đông người, không có sự cố đáng tiếc gì xảy ra.

Là một người có sức ảnh hưởng, Châu lan tỏa tình yêu du lịch bằng cách thường xuyên chia sẻ những bản tin du lịch về các điểm đến hấp dẫn để mọi người có thêm gợi ý về điểm du lịch. Châu cũng hay chia sẻ hình ảnh và khoảnh khắc du lịch của chính bản thân với mọi người. Theo cô, xu hướng du lịch sau dịch bệnh sẽ thay đổi, trong đó trào lưu staycation (du lịch ngay tại nơi mình sống) sẽ phát triển hơn.

Bức ảnh chụp từ chuyến đi Đà Lạt.

"Đôi khi, không cần phải đi đâu quá xa, mà chỉ là cần có những chuyến đi với người thân đến những khu nghỉ dưỡng, homestay, những địa điểm ngay gần mình đã là rất vui rồi. Đây vừa là một cách mình hâm nóng tình cảm với gia đình, người thân yêu, vừa để mình có thể có những khoảng thời gian thư giãn, cảm hứng sau công việc. Châu thấy đây cũng là cách để mình ủng hộ du lịch nước nhà nữa. Quê hương mình cũng còn rất nhiều cảnh quan đẹp, hay những dấu ấn đặc biệt mà mình chưa khám phá hết", Châu nói.

Sắp tới đây, khi cuộc sống bình thường trở lại, chắc chắn Châu sẽ còn chăm chỉ làm việc nữa, khám phá các điểm đến trong nước, cho cả nhu cầu du lịch thư giãn lẫn công việc. Châu cũng rất nóng lòng thực hiện những buổi chụp hình thời trang tại các điểm du lịch nội địa để có thể phần nào quảng bá hình ảnh nước nhà đến bạn bè quốc tế.

Trung Nghĩa

Ảnh: Châu Bùi