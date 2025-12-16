Châu Âu xem xét lại lệnh cấm xe động cơ đốt trong

Trước áp lực từ các nhà sản xuất ôtô, Liên minh châu Âu dự kiến đảo ngược lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong mới từ 2035.

Áp lực mạnh đến từ những quốc gia hàng đầu của ngành công nghiệp ôtô như Đức, Italy và các nhà sản xuất khác, những người đang phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ Trung Quốc và Mỹ.

Động thái này, mà các chi tiết vẫn đang được các quan chức EU thảo luận trước khi công bố, có thể khiến lệnh cấm có hiệu lực bị lùi lại 5 năm hoặc được nới lỏng vô thời hạn.

Việc sửa đổi luật năm 2023, vốn yêu cầu xe mới bán ra tại khối 27 quốc gia từ năm 2035 không được phát thải CO2, sẽ là sự nhượng bộ đáng kể nhất của EU so với các chính sách xanh trong 5 năm qua.

"Đó là một sai lầm nghiêm trọng trong chính sách công nghiệp", Manfred Weber, người đứng đầu nhóm lớn nhất trong Nghị viện châu Âu, Đảng Nhân dân châu Âu (EPP), cho biết hôm 12/12.

Hai mẫu xe của hai thương hiệu ôtô châu Âu: Renault Clio RS 200 (trái) và Volkswagen Golf R. Ảnh: Car

Việc bãi bỏ lệnh cấm đã gây chia rẽ trong ngành. Các nhà sản xuất ôtô truyền thống như Volkswagen và Stellantis, công ty mẹ của Fiat, nỗ lực thúc đẩy việc nới lỏng các mục tiêu trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, ngành xe điện lại cho rằng động thái này đồng nghĩa với việc nhường thêm lợi thế cho Trung Quốc trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Luật năm 2023 được thiết kế để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang pin hoặc pin nhiên liệu và phạt các nhà sản xuất ôtô không đạt được mục tiêu.

Đạt được mục tiêu đồng nghĩa với việc bán được nhiều xe điện hơn, trong khi các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang tụt hậu so với Tesla và các nhà sản xuất Trung Quốc như BYD và Geely.

Các nhà sản xuất ôtô châu Âu đang sản xuất xe điện, nhưng cho biết nhu cầu thấp hơn dự kiến do người tiêu dùng ngần ngại mua xe điện đắt tiền hơn và cơ sở hạ tầng sạc không đủ. Thuế quan của EU đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc chỉ làm giảm bớt áp lực một chút.

CEO của Ford, Jim Farley, cho rằng đó không phải là thực tế bền vững hiện nay ở châu Âu, khi nói với các phóng viên tại Pháp tuần trước tại sự kiện công bố hợp tác với Renault để giúp giảm chi phí xe điện. Ông cho biết nhu cầu của ngành công nghiệp không cân bằng tốt với các mục tiêu CO2 của EU.

Vào tháng 3, EU đã cho ngành công nghiệp ôtô "khoảng thở", cho phép các nhà sản xuất ôtô tuân thủ các mục tiêu năm 2025 trong vòng ba năm.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ôtô vẫn muốn tiếp tục bán các mẫu xe động cơ đốt trong song song với các mẫu xe hybrid cắm điện, xe mở rộng phạm vi hoạt động sử dụng nhiên liệu trung hòa CO2 - bao gồm cả nhiên liệu sinh học được sản xuất từ chất thải nông nghiệp và chất thải như dầu ăn đã qua sử dụng.

Chủ tịch EC, Ursula von der Leyen, cho biết vào tháng 10 rằng bà sẵn sàng xem xét việc sử dụng nhiên liệu điện tử và nhiên liệu sinh học tiên tiến.

Trong khi đó, ngành công nghiệp xe điện lập luận rằng động thái này sẽ làm suy yếu đầu tư và đẩy EU tụt hậu hơn nữa so với Trung Quốc.

Các nhà sản xuất ôtô muốn mục tiêu giảm 55% lượng khí thải ôtô vào năm 2030 được thực hiện theo từng giai đoạn trong vài năm và bỏ mục tiêu giảm 50% đối với xe tải nhỏ. Đức muốn các thực tiễn bền vững như sử dụng thép carbon thấp được tính vào việc giảm phát thải CO2.

EC cũng sẽ trình bày chi tiết một kế hoạch nhằm thúc đẩy tỷ lệ xe điện trong đội xe của doanh nghiệp, đặc biệt là xe công ty, chiếm khoảng 60% doanh số xe mới ở châu Âu. Ngành công nghiệp ôtô muốn có các ưu đãi, chỉ ra Bỉ là một quốc gia nơi trợ cấp đã có hiệu quả, thay vì các mục tiêu bắt buộc.

Ủy ban có khả năng đề xuất thiết lập một hạng mục quy định mới cho xe điện cỡ nhỏ, được hưởng thuế thấp hơn và được tính thêm điểm để đáp ứng các mục tiêu giảm CO2. Các nhóm vận động môi trường cho rằng EU nên giữ vững mục tiêu năm 2035, lập luận rằng nhiên liệu sinh học đang khan hiếm, không thực sự trung hòa CO2 và việc cung cấp chúng sẽ rất tốn kém.

Mỹ Anh (theo Reuters)