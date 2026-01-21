Châu Âu muốn giảm phụ thuộc công nghệ xanh Trung Quốc

EU muốn áp quy định "sản xuất tại châu Âu" đối với mua sắm công nghệ xanh lĩnh vực công, nhằm giảm phụ thuộc vào hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Theo dự thảo của Ủy ban châu Âu (EC), dự án mua sắm công về công nghệ xanh (như pin, điện gió, mặt trời, xe điện) phải đáp ứng tiêu chuẩn sản xuất tại khu vực này.

Cụ thể, 12 tháng sau khi chính sách có hiệu lực, pin lưu trữ mua sắm qua đấu thầu phải được lắp ráp bên trong EU. Trong đó, hệ thống quản lý pin và các linh kiện quan trọng khác cũng phải có nguồn gốc nội khối.

Quy định sẽ được siết chặt sau hai năm, yêu cầu nhiều linh kiện cốt lõi cần được sản xuất tại chỗ hơn, gồm cả cell pin.

Công viên năng lượng mặt trời tại Hjolderup, Đan Mạch ngày 21/2/2023. Ảnh: Reuters

Đề xuất cũng sẽ đặt ra tỷ lệ tối thiểu trong các hợp đồng mua sắm công với hàng hóa công nghiệp phát thải thấp sản xuất tại EU. Đồng thời, cáp điện và hạ tầng sạc xe điện phải được sản xuất tại châu Âu.

Các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài trên 100 triệu euro (116 triệu USD) vào các lĩnh vực chiến lược sẽ không được phê duyệt nếu không đáp ứng các điều kiện mới về sử dụng linh kiện sản xuất tại châu Âu và lao động EU.

Dự thảo chi tiết sẽ được công bố tuần tới, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp nội khối và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, quốc gia đang thống trị sản xuất pin, tấm pin mặt trời và ngày càng cạnh tranh với châu Âu trong cung cấp turbin gió.

Bản dự thảo gọi đó là "tín hiệu cảnh báo chiến lược" khi thị phần của EU trong tổng giá trị ngành công nghiệp toàn cầu giảm từ 20,8% xuống 14,3% giai đoạn 2000-2020. Khối này đang chạy đua để củng cố nền tảng công nghiệp trong bối cảnh chi phí năng lượng cao, hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và các mức thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"EU phải hành động chiến lược để củng cố nền tảng sản xuất, khả năng cạnh tranh dài hạn và đảm bảo quá trình chuyển đổi khí hậu trở thành động lực của thịnh vượng, chứ không phải là dẫn đến suy thoái công nghiệp", dự thảo nêu.

Tuy nhiên, kế hoạch "sản xuất tại châu Âu" đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên. Pháp tiên phong thúc đẩy chính sách này trong khi Thụy Điển và Czech cảnh báo nó có thể đẩy giá thầu lên cao và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của khối.

Phiên An (theo Reuters)